https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/son-derece-nadir-gorulen-bir-vaka-bobrek-nakli-yapilan-hasta-kuduzdan-oldu-1101692245.html
'Son derece nadir görülen bir vaka': Böbrek nakli yapılan hasta kuduzdan öldü
10.12.2025
2025-12-10T17:17+0300
2025-12-10T17:17+0300
2025-12-10T17:17+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103790/98/1037909852_0:6:1401:794_1920x0_80_0_0_2c3b9c37476030fe896df8c508ef9b93.png
ABD'nin Michigan eyaletinde böbrek nakli olan adam, 'son derece ender görülen bir tıbbi' olay nedeniyle hayatını kaybetti. Böbreğin donörünün hayattayken yavru bir kediyi korumaya çalışırken bir kokarca tarafından tırmalandığı ortaya çıktı. Böbrek nakli olan adam, ameliyatın ardından hayatını kaybetti.ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) raporuna göre, Michiganlı hasta Aralık 2024'te Ohio'da böbrek nakli ameliyatı oldu. Operasyonun ardından yaklaşık beş hafta sonra titreme, bacaklarda güçsüzlük, bilinç bulanıklığı ve idrar kaçırma gibi belirtiler ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan hasta kısa süre sonra öldü. Otopsi sonuçları, ölüm nedeninin kuduz olduğunu doğruladı.İlk örnekler negatif çıktıHastanın herhangi bir hayvanla teması yokken donörün birkaç ay önce yavru bir kediyi korumaya çalışırken kokarcayla boğuştuğu ve bacağında kanayan bir çizik oluştuğu ortaya çıktı. Doktorlar donörün, olaydan yaklaşık beş hafta sonra nörolojik belirtiler göstermeye başlamış; yutma güçlüğü, halüsinasyonlar, yürüme bozukluğu yaşadığını öğrendi. Evinde bilinci kapalı bulunan donör, hastaneye kaldırıldı ancak günler sonra beyin ölümü gerçekleşti. Organları bağışlanan donörün böbreklerinden birinin, alıcıda kuduz geliştirdiği ortaya çıktı.CDC raporunda, laboratuvar örneklerinin ilk testlerde negatif çıkmasına rağmen böbrek dokusundan alınan biyopsilerde yarasa kaynaklı bir kuduz virüsü suşu tespit edildiği bildirildi. Kuduz insana nasıl geçer?Kuduz virüsü çoğunlukla enfekte hayvanların tükürüğü ile bulaşır. En yaygın bulaşma yolları arasında ısırık, tırmalama, açık yaraya tükürük temasıyken; dokunma, hayvana uzaktan temas, kan/idrar/dışkı veya havadan bulaşma görülmez.Kuduz belirtileri neler?Kuduz belirtileri genelde 1 hafta – 3 ay arasında ortaya çıkar. Bazen daha kısa, bazen 6 aya kadar uzayabilir.1) İlk belirtiler (grip benzeri)2) İlerleyen belirtilerKuduz merkezi sinir sistemini etkiler.Nörolojik belirtiler:Klasik kuduz belirtileri:3) Son evreKuduz şüphesi durumunda ne yapmalı?Bu hayati acil durumdur. Hemen:Isıran hayvan biliniyorsa, 10 gün gözlem uygulanabilir (kedi/köpek için).
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103790/98/1037909852_166:0:1233:800_1920x0_80_0_0_5db4a397b21253f3cb3b9541004f6d69.png
ABD’de yetkililerin 'son derece nadir görülen bir vaka' olarak tanımladıkları olayda, donörün kokarca tarafından çizilmesinin ardından böbrek nakli yoluyla başka bir hastaya kuduz bulaştığı ortaya çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), olayın ülkedeki dördüncü transplant kaynaklı kuduz vakası olduğunu açıkladı.
ABD'nin Michigan eyaletinde böbrek nakli olan adam, 'son derece ender görülen bir tıbbi' olay nedeniyle hayatını kaybetti. Böbreğin donörünün hayattayken yavru bir kediyi korumaya çalışırken bir kokarca tarafından tırmalandığı ortaya çıktı. Böbrek nakli olan adam, ameliyatın ardından hayatını kaybetti.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) raporuna göre, Michiganlı hasta Aralık 2024'te Ohio'da böbrek nakli ameliyatı oldu. Operasyonun ardından yaklaşık beş hafta sonra titreme, bacaklarda güçsüzlük, bilinç bulanıklığı ve idrar kaçırma gibi belirtiler ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan hasta kısa süre sonra öldü. Otopsi sonuçları, ölüm nedeninin kuduz olduğunu doğruladı.
İlk örnekler negatif çıktı
Hastanın herhangi bir hayvanla teması yokken donörün birkaç ay önce yavru bir kediyi korumaya çalışırken kokarcayla boğuştuğu ve bacağında kanayan bir çizik oluştuğu ortaya çıktı. Doktorlar donörün, olaydan yaklaşık beş hafta sonra nörolojik belirtiler göstermeye başlamış; yutma güçlüğü, halüsinasyonlar, yürüme bozukluğu yaşadığını öğrendi. Evinde bilinci kapalı bulunan donör, hastaneye kaldırıldı ancak günler sonra beyin ölümü gerçekleşti. Organları bağışlanan donörün böbreklerinden birinin, alıcıda kuduz geliştirdiği ortaya çıktı.
CDC raporunda, laboratuvar örneklerinin ilk testlerde negatif çıkmasına rağmen böbrek dokusundan alınan biyopsilerde yarasa kaynaklı bir kuduz virüsü suşu tespit edildiği bildirildi.
Kuduz insana nasıl geçer?
Kuduz virüsü çoğunlukla enfekte hayvanların tükürüğü ile bulaşır. En yaygın bulaşma yolları arasında ısırık, tırmalama, açık yaraya tükürük temasıyken; dokunma, hayvana uzaktan temas, kan/idrar/dışkı veya havadan bulaşma görülmez.
Kuduz belirtileri genelde 1 hafta – 3 ay arasında ortaya çıkar. Bazen daha kısa, bazen 6 aya kadar uzayabilir.
1) İlk belirtiler (grip benzeri)
Isırık bölgesinde: ağrı, karıncalanma, yanma
Kuduz merkezi sinir sistemini etkiler.
Aşırı huzursuzluk / anksiyete
Klasik kuduz belirtileri:
Su içme korkusu (hidrofobi)
→ Su görünce spazm oluşması
Işık veya rüzgâra aşırı hassasiyet
Aşırı tükürük artışı (akıtma)
Tedavi edilmezse kesin ölür
Kuduz şüphesi durumunda ne yapmalı?
Bu hayati acil durumdur. Hemen:
1.Yarayı sabun ve bol akan suyla 15 dakika yıka.
2.Hemen acil servise veya kuduz aşısı yapan bir sağlık merkezine git.
3.
Gerekirse:
Kuduz aşısı
Kuduz immünoglobulini (RIG)
verilir.
Isıran hayvan biliniyorsa, 10 gün gözlem uygulanabilir (kedi/köpek için).