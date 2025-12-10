https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/son-derece-nadir-gorulen-bir-vaka-bobrek-nakli-yapilan-hasta-kuduzdan-oldu-1101692245.html

'Son derece nadir görülen bir vaka': Böbrek nakli yapılan hasta kuduzdan öldü

ABD’de yetkililerin 'son derece nadir görülen bir vaka' olarak tanımladıkları olayda, donörün kokarca tarafından çizilmesinin ardından böbrek nakli yoluyla... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD'nin Michigan eyaletinde böbrek nakli olan adam, 'son derece ender görülen bir tıbbi' olay nedeniyle hayatını kaybetti. Böbreğin donörünün hayattayken yavru bir kediyi korumaya çalışırken bir kokarca tarafından tırmalandığı ortaya çıktı. Böbrek nakli olan adam, ameliyatın ardından hayatını kaybetti.ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) raporuna göre, Michiganlı hasta Aralık 2024'te Ohio'da böbrek nakli ameliyatı oldu. Operasyonun ardından yaklaşık beş hafta sonra titreme, bacaklarda güçsüzlük, bilinç bulanıklığı ve idrar kaçırma gibi belirtiler ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan hasta kısa süre sonra öldü. Otopsi sonuçları, ölüm nedeninin kuduz olduğunu doğruladı.İlk örnekler negatif çıktıHastanın herhangi bir hayvanla teması yokken donörün birkaç ay önce yavru bir kediyi korumaya çalışırken kokarcayla boğuştuğu ve bacağında kanayan bir çizik oluştuğu ortaya çıktı. Doktorlar donörün, olaydan yaklaşık beş hafta sonra nörolojik belirtiler göstermeye başlamış; yutma güçlüğü, halüsinasyonlar, yürüme bozukluğu yaşadığını öğrendi. Evinde bilinci kapalı bulunan donör, hastaneye kaldırıldı ancak günler sonra beyin ölümü gerçekleşti. Organları bağışlanan donörün böbreklerinden birinin, alıcıda kuduz geliştirdiği ortaya çıktı.CDC raporunda, laboratuvar örneklerinin ilk testlerde negatif çıkmasına rağmen böbrek dokusundan alınan biyopsilerde yarasa kaynaklı bir kuduz virüsü suşu tespit edildiği bildirildi. Kuduz insana nasıl geçer?Kuduz virüsü çoğunlukla enfekte hayvanların tükürüğü ile bulaşır. En yaygın bulaşma yolları arasında ısırık, tırmalama, açık yaraya tükürük temasıyken; dokunma, hayvana uzaktan temas, kan/idrar/dışkı veya havadan bulaşma görülmez.Kuduz belirtileri neler?Kuduz belirtileri genelde 1 hafta – 3 ay arasında ortaya çıkar. Bazen daha kısa, bazen 6 aya kadar uzayabilir.1) İlk belirtiler (grip benzeri)2) İlerleyen belirtilerKuduz merkezi sinir sistemini etkiler.Nörolojik belirtiler:Klasik kuduz belirtileri:3) Son evreKuduz şüphesi durumunda ne yapmalı?Bu hayati acil durumdur. Hemen:Isıran hayvan biliniyorsa, 10 gün gözlem uygulanabilir (kedi/köpek için).

kuduz, böbrek nakli, ameliyat, sağlık