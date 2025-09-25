https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/saldirgan-sincap-panigi-en-az-iki-kisiyi-hastanelik-etti-kent-genelinde-uyari-afisleri-asildi-1099657202.html

'Saldırgan sincap' paniği: En az iki kişiyi hastanelik etti, kent genelinde uyarı afişleri asıldı

San Rafael’de agresif bir sincap paniği yaşanıyor. Sincaplar kuduz taşımıyor, ısırık ve tırmalama yoluyla bakteriyel enfeksiyon veya parazit bulaşma riski var. Yetkililer vahşi hayvanlara yaklaşılmaması ve beslenmemesini söyledi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco Körfez Bölgesi’ne bağlı San Rafael kentinde yaşayanlar, son günlerde saldırgan bir sincap yüzünden tedirgin. Yetkililer, kentte en az iki kişinin, bu hayvanın saldırısı sonrası acil servise kaldırıldığını duyurdu.Saldırgan sincabın kurbanlarından biri olan Joan Heblack isimli adam, yürüyüş yaptığı sırada sincabın bir anda bacağına atlayarak tırmalayıp ısırdığını anlattı: “Bacağıma yapıştı. Kuyruğu havada savruluyordu. ‘Üstümden çekin!’ diye bağırdım” Aynı bölgede yürüyen başka birisi ise sincabın bu kez yüzüne atlayıp kolunu kanlar içinde bıraktığını söyledi.Kent genelinde uyarı afişleri asıldıKent genelinde şimdi “çok kötü bir sincap” konusunda uyarı afişleri asıldı. Uyarılarda bu hayvanın 'aniden ortaya çıktığı' ve beşten fazla kişiyi yaraladığı belirtiliyor. Marin Humane yetkilisi Lisa Bloch, 15 Eylül’den bu yana yeni bir saldırı raporu almadıklarını söyledi. Sincabın tekrar görülmesi halinde eyalet yetkilileriyle koordinasyon sağlayarak hayvanı yakalayacaklarını aktardı.Sincaplar kuduz taşır mı?Bloch, bu tür davranışların çoğu zaman insanların yaban hayvanlarını beslemesinden kaynaklandığını vurguladı. “Bu tür davranışları daha önce de gördük. Sincaplar kuduz taşımaz ama insanlar asla vahşi hayvanları beslememeli” dedi.İnsanlara hangi hastalıklar bulaşabilir?Uzmanlar, sincapların kuduz virüsü taşımadığını belirtiyor, bu nedenle insanlara kuduz bulaşma riski yok. Ancak ısırık veya tırmalama yoluyla bakteriyel enfeksiyonlar, tetanoz riski veya parazitler bulaşabilir.

