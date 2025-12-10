https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/rusya-disisleri-bakanligi-yeni-abd-stratejisi-avrupanin-mevcut-durumuna-iliskin-gercekci-bir-bakis-1101672794.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yeni ABD stratejisi, Avrupa'nın mevcut durumuna ilişkin gerçekçi bir bakış açısı sunuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yeni ABD stratejisi, Avrupa'nın mevcut durumuna ilişkin gerçekçi bir bakış açısı sunuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Dairesi Başkanı Vladislav Maslennikov, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin Avrupa'nın mevcut durumunu daha... 10.12.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Dairesi Başkanı Vladislav Maslennikov, yeni ABD ulusal güvenlik stratejisinin Avrupa'nın mevcut durumuna daha gerçekçi bir bakış açısı sunduğunu söyledi.Beyaz Saray daha önce yeni bir ulusal güvenlik stratejisi yayınladı. Bu stratejide, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin gerçekçi olmayan beklentilere sahip Avrupalılarla aynı fikirde olmadığı belirtildi.Belgeye göre, AB muhalefeti bastırmak için askeri harekatın devam etmesine ve demokrasinin temel ilkelerinin çiğnenmesine umut bağlıyor. Washington buna karşı koymayı amaçlıyor.

