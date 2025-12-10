Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/dmitriyev-trumptan-rusyanin-ukraynadan-daha-guclu-bir-muzakere-pozisyonuna-sahip-oldugu-konusunda-1101672674.html
Dmitriyev: Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi
Dmitriyev: Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, "Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T03:40+0300
2025-12-10T03:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
kirill dmitriyev
rusya
ukrayna
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305639_0:0:742:418_1920x0_80_0_0_70243202197b863e1a03c2dc8a7947da.png
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, üçüncü dünya savaşının ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi sayesinde önleneceğini belirtti. Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dmitriyev'in gönderisinde Trump’ın Politico’ya verdiği röportajda da Rusya’nın müzakere pozisyonunun Ukrayna’dan daha güçlü olduğunu söylediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/trump-avrupa-kotuye-gidiyor-1101638134.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305639_68:0:699:473_1920x0_80_0_0_f1cebc98fe97ff19bc604e8efad20267.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, kirill dmitriyev, rusya, ukrayna, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
donald trump, kirill dmitriyev, rusya, ukrayna, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

Dmitriyev: Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi

03:40 10.12.2025
© Sputnik / Рамиль СитдиковKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, "Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi" diyerek, üçüncü dünya savaşının ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi sayesinde önleneceğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, üçüncü dünya savaşının ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi sayesinde önleneceğini belirtti.
Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi. Üçüncü dünya savaşı, Trump ve ekibi sayesinde geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de önlenecek”

Dmitriyev'in gönderisinde Trump’ın Politico’ya verdiği röportajda da Rusya’nın müzakere pozisyonunun Ukrayna’dan daha güçlü olduğunu söylediği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
DÜNYA
Trump: Avrupa kötüye gidiyor
Dün, 01:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала