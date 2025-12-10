https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/dmitriyev-trumptan-rusyanin-ukraynadan-daha-guclu-bir-muzakere-pozisyonuna-sahip-oldugu-konusunda-1101672674.html
Dmitriyev: Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi
Dmitriyev: Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, "Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T03:40+0300
2025-12-10T03:40+0300
2025-12-10T03:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
kirill dmitriyev
rusya
ukrayna
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305639_0:0:742:418_1920x0_80_0_0_70243202197b863e1a03c2dc8a7947da.png
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, üçüncü dünya savaşının ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi sayesinde önleneceğini belirtti. Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dmitriyev'in gönderisinde Trump’ın Politico’ya verdiği röportajda da Rusya’nın müzakere pozisyonunun Ukrayna’dan daha güçlü olduğunu söylediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/trump-avrupa-kotuye-gidiyor-1101638134.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305639_68:0:699:473_1920x0_80_0_0_f1cebc98fe97ff19bc604e8efad20267.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, kirill dmitriyev, rusya, ukrayna, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
donald trump, kirill dmitriyev, rusya, ukrayna, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
Dmitriyev: Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, "Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi" diyerek, üçüncü dünya savaşının ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi sayesinde önleneceğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, üçüncü dünya savaşının ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi sayesinde önleneceğini belirtti.
Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi. Üçüncü dünya savaşı, Trump ve ekibi sayesinde geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de önlenecek”
Dmitriyev'in gönderisinde Trump’ın Politico’ya verdiği röportajda da Rusya’nın müzakere pozisyonunun Ukrayna’dan daha güçlü olduğunu söylediği aktarıldı.