Dmitriyev: Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi

Dmitriyev: Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda netlik geldi

Trump'tan, Rusya'nın Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu konusunda... 10.12.2025

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, üçüncü dünya savaşının ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi sayesinde önleneceğini belirtti. Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dmitriyev'in gönderisinde Trump’ın Politico’ya verdiği röportajda da Rusya’nın müzakere pozisyonunun Ukrayna’dan daha güçlü olduğunu söylediği aktarıldı.

