Peskov: Rusya, ateşkes değil barış üzerinde çalışıyor
12:05 10.12.2025 (güncellendi: 12:19 10.12.2025)
Ukrayna'da çözüm için yürütülen çabalara ilişkin açıklama yapan Peskov, Moskova'nın hedefinin barış olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ateşkes değil, barış üzerinde çalıştığını vurguladı.
Peskov, "Ukrayna'da, imzalı belgelere dayalı sürdürülebilir ve uzun vadeli barış, Moskova için mutlak öncelik" dedi.
'Putin, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini uzun zamandır vurguluyordu'
Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:
🔴Zelenskiy'in devlet başkanlığı seçimlerine hazır olduğunu açıklamasının ardından Kremlin, durumun nasıl gelişeceğini izleyecek
🔴Rusya lideri Putin, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini uzun zamandır vurguluyordu
🔴Kremlin, Trump'ın Politico'ya röportajını, özellikle Rusya ve Ukrayna çözümüne ilişkin bölümü dikkatle inceledi
🔴Ukrayna çatışmasının temel nedenlerine değinen Trump'ın NATO üyeliği, toprak sorunları ve Kiev'in toprak kayıpları hakkındaki açıklamaları Rusya ile büyük ölçüde örtüşüyor
