Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/peskov-rusya-ateskes-degil-baris-uzerinde-calisiyor-1101678769.html
Peskov: Rusya, ateşkes değil barış üzerinde çalışıyor
Peskov: Rusya, ateşkes değil barış üzerinde çalışıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da çözüm için yürütülen çabalara ilişkin açıklama yapan Peskov, Moskova'nın hedefinin barış olduğunun altını çizdi. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T12:05+0300
2025-12-10T12:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
moskova
barış
ateşkes
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094173481_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_473e20f44594dc7a5e7d350280fdb7bd.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ateşkes değil, barış üzerinde çalıştığını vurguladı.Peskov, "Ukrayna'da, imzalı belgelere dayalı sürdürülebilir ve uzun vadeli barış, Moskova için mutlak öncelik" dedi.'Putin, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini uzun zamandır vurguluyordu'Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:🔴Zelenskiy'in devlet başkanlığı seçimlerine hazır olduğunu açıklamasının ardından Kremlin, durumun nasıl gelişeceğini izleyecek🔴Rusya lideri Putin, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini uzun zamandır vurguluyordu🔴Kremlin, Trump'ın Politico'ya röportajını, özellikle Rusya ve Ukrayna çözümüne ilişkin bölümü dikkatle inceledi🔴Ukrayna çatışmasının temel nedenlerine değinen Trump'ın NATO üyeliği, toprak sorunları ve Kiev'in toprak kayıpları hakkındaki açıklamaları Rusya ile büyük ölçüde örtüşüyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/lavrov-ukraynaya-yabanci-askeri-birliklerin-konuslandirilmasina-ve-varliklarimiza-el-konulmasina-1101676873.html
rusya
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094173481_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_add9aef8f9a9856ce3b8cf2ccd3ab360.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, moskova, barış, ateşkes, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, moskova, barış, ateşkes, dmitriy peskov

Peskov: Rusya, ateşkes değil barış üzerinde çalışıyor

12:05 10.12.2025 (güncellendi: 12:19 10.12.2025)
© Sputnik / Vladimir AstapkoviçKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
Abone ol
Ukrayna'da çözüm için yürütülen çabalara ilişkin açıklama yapan Peskov, Moskova'nın hedefinin barış olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ateşkes değil, barış üzerinde çalıştığını vurguladı.

Peskov, "Ukrayna'da, imzalı belgelere dayalı sürdürülebilir ve uzun vadeli barış, Moskova için mutlak öncelik" dedi.

'Putin, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini uzun zamandır vurguluyordu'

Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:

🔴Zelenskiy'in devlet başkanlığı seçimlerine hazır olduğunu açıklamasının ardından Kremlin, durumun nasıl gelişeceğini izleyecek

🔴Rusya lideri Putin, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini uzun zamandır vurguluyordu

🔴Kremlin, Trump'ın Politico'ya röportajını, özellikle Rusya ve Ukrayna çözümüne ilişkin bölümü dikkatle inceledi

🔴Ukrayna çatışmasının temel nedenlerine değinen Trump'ın NATO üyeliği, toprak sorunları ve Kiev'in toprak kayıpları hakkındaki açıklamaları Rusya ile büyük ölçüde örtüşüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Ukrayna'ya yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına ve varlıklarımıza el konulmasına karşılık vereceğiz
10:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала