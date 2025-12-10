Doç. Dr. Özmen deprem sonrası Antalya zeminini değerlendirdi: 'Karbonatlı kayaçlardan oluşan kayalar suyla eriyebilir'

"8 Aralık 2025 Pazartesi günü 03.31’de Konyaltı-Antalya’da 4.3, 13.21’de Serik-Antalya’da 4.9 (AFAD) büyüklüğündeki 2 depremin Antalya il sınırlarının yaklaşık 48 km kuzeydoğusunda meydana gelmiş olmasına şimdiki veriler ışığında özel bir anlam yüklemek çok mümkün değildir. Bu depremler bize buralarda diri fay olduğunu gösteriyor. Tarihsel ve aletsel dönem içinde bu iki depremin olduğu yerlerde büyük bir deprem olmamış olması daha büyük bir deprem olma olasılığının yok denecek kadar az olduğunu gösteriyor. Yani ilerleyen saatler ve günler için de özellikle 4.9 büyüklüğündeki depremlerin artçıların olma olasılığı olduğunu ve bunlarında 4.0 büyüklüğüne kadar erişebileceğini söyleyebiliriz.”