https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/doc-dr-ozmen-deprem-sonrasi-antalya-zeminini-degerlendirdi-karbonatli-kayaclardan-olusan-kayalar-1101674536.html
Doç. Dr. Özmen deprem sonrası Antalya zeminini değerlendirdi: 'Karbonatlı kayaçlardan oluşan kayalar suyla eriyebilir'
Doç. Dr. Özmen deprem sonrası Antalya zeminini değerlendirdi: 'Karbonatlı kayaçlardan oluşan kayalar suyla eriyebilir'
Sputnik Türkiye
Antalya'da yaşanan 4.9'luk depremin ardından ilin zeminini değerlendiren Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen "Karbonatlı kayaçlardan oluşan birimler de... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T08:11+0300
2025-12-10T08:11+0300
2025-12-10T08:11+0300
son depremler
kandilli rasathanesi
afad
antalya
bülent özmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099848859_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4c07332e8b7ab7e6acd9d6c25dd3022e.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Aralık'ta merkez üssü Serik olan 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden depremin büyüklüğüne ilişkin farklı bir açıklamada geldi. Kandilli ise Antalya'daki depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.Antalya'da saat 13.21'de gerçekleşen deprem, 28.25 kilometre derinlikte meydana geldi. Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Milliyet gazetesine Antalya'nın zemin özelliklerini değerlendirdi. Doç. Dr. Özmen şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/antalyada-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1101622354.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099848859_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d9c5980e4026790d6cffad781103063a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kandilli rasathanesi, afad, antalya, bülent özmen
kandilli rasathanesi, afad, antalya, bülent özmen
Doç. Dr. Özmen deprem sonrası Antalya zeminini değerlendirdi: 'Karbonatlı kayaçlardan oluşan kayalar suyla eriyebilir'
Antalya'da yaşanan 4.9'luk depremin ardından ilin zeminini değerlendiren Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen "Karbonatlı kayaçlardan oluşan birimler de suyla temasa girdiğinde eriyebilir ve yerin altında büyük boşluklar oluşabilir" diyerek uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Aralık'ta merkez üssü Serik olan 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden depremin büyüklüğüne ilişkin farklı bir açıklamada geldi. Kandilli ise Antalya'daki depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.
Antalya'da saat 13.21'de gerçekleşen deprem, 28.25 kilometre derinlikte meydana geldi. Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Milliyet gazetesine Antalya'nın zemin özelliklerini değerlendirdi.
Doç. Dr. Özmen şunları kaydetti:
“Antalya’yı zemin özellikleri açısından değerlendirecek olursak geniş ovaların üzerine kurulu yerleşimlerin, yani alüvyon zemin üzerine yapılmış evler, eğer zemin özellikleri dikkate alınmadan yapılmışsa hasar görme olasılıkları oldukça yüksektir. Deprem tetiklemesi ile oluşabilecek heyelanlı bölgeler ve kaya düşmesinin gözlenebileceği yerler vardır.
Antalya kent merkezi ve diğer ilçelerdeki karbonatlı kayaçlardan oluşan birimler de suyla temasa girdiğinde eriyebilir ve yerin altında büyük boşluklar oluşabilir. Bu boşlukların da depremin etkisi ile çökme olasılığı vardır. Tarihsel ve aletsel dönemde Antalya ve çevresinde meydana gelen depremlerin büyük çoğunluğu ilin batı kısmında olmuştur. Sahil bandındaki alüvyon zemin üzerine kurulmuş yerleşim alanları deprem açısından en riskli yerlerdir”
"1459’daki deprem, Leonardo Da Vinci’nin yazılarında da geçiyor. Depremin Antalya körfezinin açıklarında meydana geldiği, denizin yarıldığı ve büyük dalgaların oluştuğu, suların çekildiği ve Sıçan adasının batısındaki bir tepenin tamamen suya gömüldüğü kaydedilmişti”
"8 Aralık 2025 Pazartesi günü 03.31’de Konyaltı-Antalya’da 4.3, 13.21’de Serik-Antalya’da 4.9 (AFAD) büyüklüğündeki 2 depremin Antalya il sınırlarının yaklaşık 48 km kuzeydoğusunda meydana gelmiş olmasına şimdiki veriler ışığında özel bir anlam yüklemek çok mümkün değildir. Bu depremler bize buralarda diri fay olduğunu gösteriyor. Tarihsel ve aletsel dönem içinde bu iki depremin olduğu yerlerde büyük bir deprem olmamış olması daha büyük bir deprem olma olasılığının yok denecek kadar az olduğunu gösteriyor. Yani ilerleyen saatler ve günler için de özellikle 4.9 büyüklüğündeki depremlerin artçıların olma olasılığı olduğunu ve bunlarında 4.0 büyüklüğüne kadar erişebileceğini söyleyebiliriz.”