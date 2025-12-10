https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/peskov-rusyanin-varliklarina-el-konulmasi-yanitsiz-kalmayacak-cok-ciddi-sonuclar-doguracak-1101672907.html

Peskov: Rusya’nın varlıklarına el konulması yanıtsız kalmayacak, çok ciddi sonuçlar doğuracak

Peskov: Rusya’nın varlıklarına el konulması yanıtsız kalmayacak, çok ciddi sonuçlar doğuracak

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına el konulması durumunda bunun yanıtsız kalmayacağını ve hem ülkeler hem de gerçek ve tüzel... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T04:32+0300

2025-12-10T04:32+0300

2025-12-10T04:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

dondurulmuş rus varlıkları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045032_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_ea52a048c1a36a01ebb9bec08b683587.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına el konulması durumunda bunun yanıtsız kalmayacağını ve böyle bir adımın çok ciddi sonuçları olacağını belirtti.Peskov, yaptığı açıklamada, “Başkan, bu konuda hükümetin sürece dahil olduğunu ve elbette nasıl hareket edileceğine dair bir anlayışın mevcut olduğunu söyledi. Bu tür adımlar yanıtsız kalmayacak, ülkeler, tüzel kişiler ve gerçek kişiler için çok ciddi sonuçlar doğuracak” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/rusya-disisleri-bakanligi-yeni-abd-stratejisi-avrupanin-mevcut-durumuna-iliskin-gercekci-bir-bakis-1101672794.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, dondurulmuş rus varlıkları