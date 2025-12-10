Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Rusya'nın varlıklarına el konulması yanıtsız kalmayacak, çok ciddi sonuçlar doğuracak
Peskov: Rusya’nın varlıklarına el konulması yanıtsız kalmayacak, çok ciddi sonuçlar doğuracak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına el konulması durumunda bunun yanıtsız kalmayacağını ve hem ülkeler hem de gerçek ve tüzel... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına el konulması durumunda bunun yanıtsız kalmayacağını ve böyle bir adımın çok ciddi sonuçları olacağını belirtti.Peskov, yaptığı açıklamada, “Başkan, bu konuda hükümetin sürece dahil olduğunu ve elbette nasıl hareket edileceğine dair bir anlayışın mevcut olduğunu söyledi. Bu tür adımlar yanıtsız kalmayacak, ülkeler, tüzel kişiler ve gerçek kişiler için çok ciddi sonuçlar doğuracak” dedi.
04:32 10.12.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına el konulması durumunda bunun yanıtsız kalmayacağını ve hem ülkeler hem de gerçek ve tüzel kişiler için ciddi sonuçlar doğuracağını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına el konulması durumunda bunun yanıtsız kalmayacağını ve böyle bir adımın çok ciddi sonuçları olacağını belirtti.
Peskov, yaptığı açıklamada, “Başkan, bu konuda hükümetin sürece dahil olduğunu ve elbette nasıl hareket edileceğine dair bir anlayışın mevcut olduğunu söyledi. Bu tür adımlar yanıtsız kalmayacak, ülkeler, tüzel kişiler ve gerçek kişiler için çok ciddi sonuçlar doğuracak” dedi.
