Peskov: Rusya’nın varlıklarına el konulması yanıtsız kalmayacak, çok ciddi sonuçlar doğuracak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına el konulması durumunda bunun yanıtsız kalmayacağını ve böyle bir adımın çok ciddi sonuçları olacağını belirtti.Peskov, yaptığı açıklamada, “Başkan, bu konuda hükümetin sürece dahil olduğunu ve elbette nasıl hareket edileceğine dair bir anlayışın mevcut olduğunu söyledi. Bu tür adımlar yanıtsız kalmayacak, ülkeler, tüzel kişiler ve gerçek kişiler için çok ciddi sonuçlar doğuracak” dedi.
