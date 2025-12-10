Okan Buruk: 'Bugün kulübemizde bir savunma oyuncum yoktu. Hepsi hücum oyuncusuydu'

"Futbolun içinde bu tür şanssızlıklar var. Hepsi aynı anda başımıza geldi. Sadece sakatlıklar değil iki savunma oyuncumuz ceza aldı. Son haftalarda hep aynı oyuncularla götürmek zorunda kaldık. Benim için en zor dönem buydu. Bugün kulübemizde bir savunma oyuncum yoktu. Hepsi hücum oyuncusuydu. Savunmada birine bir şey olsa ne yapacağımı bilmiyordum. Bu anlamda zor bir dönem oldu. Bunu hesaplamak çok zor. 25 oyuncu alırsınız, hepsini oynatamazsınız. Takım içinde oyunculara süreler vermek çok önemli. Hiç kimse sakatlanmayabilir ama bu dönemde hepsi üst üste gelince herkes, 'Kadro daha geniş olabilirdi.' dedi. Beklentilerimiz olmasına rağmen performans alamadığımız oyuncular da olunca kadromuz çok daraldı. Transfer yapabilmeniz için bütçenizin olması gerek. Sadece Türkiye Futbol Federasyonuna değil UEFA'ya da bütçeleri bildiriyorsunuz. Bu sezon 75 milyon avroya Osimhen'i transfer ettik. Aldığı maaşı da koyunca bütçe anlamında büyük gider oldu. Sane, Singo, Uğurcan ve İlkay gibi önemli oyuncular aldık. Ancak bu senaryoyu tahmin edemezdik. Keşke diyebilirsiniz, fazla oyuncu da alabilirsiniz ama sakatlık da geçirmeyebilirsiniz. Aslında kasım milli takım arasına kadar böyle bir şey yaşamadık. Ondan sonra hepsi üst üste geldi. Özellikle kulübeden oyuncu getirmem çok zorlaştı. Bugün rakibimizin oyuna giren oyuncuları etkili oldu. Bununla ilgili bir sorumlu varsa tabii ki benim. Kış transfer döneminde en doğru şekilde planımızı yapacağız."