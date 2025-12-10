Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/okan-buruk-bugun-kulubemizde-bir-savunma-oyuncum-yoktu-hepsi-hucum-oyuncusuydu-1101673932.html
Okan Buruk: 'Bugün kulübemizde bir savunma oyuncum yoktu. Hepsi hücum oyuncusuydu'
Okan Buruk: 'Bugün kulübemizde bir savunma oyuncum yoktu. Hepsi hücum oyuncusuydu'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'ya 1-0 yenildikleri için... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T07:11+0300
2025-12-10T07:11+0300
spor
okan buruk
osimhen
mario lemina
monaco
uefa
galatasaray
uefa şampiyonlar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101673031_0:0:2787:1569_1920x0_80_0_0_e54a61bb85d8590783dc9c08441ae012.jpg
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile II. Louis Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu."Bu takımı nasıl yenemiyoruz?' dediğimiz bir gece yaşadık." ifadesini kullanan Buruk, "İlk yarıda oynadığımız futbol, girdiğimiz pozisyonlar ve kurduğumuz üstünlük vardı. Bir Fransız takımına karşı bu kadar çok pozisyona girmek, rakip kaleye rahat gitmek ve net topa sahip olmak beklediğimiz bir şey değildi. İlk yarı girdiğimiz pozisyonları sonuçlandıramadık. İkinci yarı da rakibimiz ikinci topları aldı, oyun kurmada zaman zaman yanlış tarafı kullandık ve öndeki oyuncuların hareketliliğine savunma anlamında cevap veremedik. O yüzden ilk yarı ile ikinci yarı gündüz ve gece gibi bir maç yaşadık. Duran toptan gol yedik ama hem penaltı hem de verdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı savunma anlamından iyi işler yapamadık. 1-0 geri düştükten sonra kaliteli işler yapabilsek skor farklı olabilirdi. Rakibimizin ön tarafı çok iyiydi ama savunma anlamında oynadığımız en kötü takımlardan biriydi. Öndeki üreticilikleriyle golü buldular. Maç, rakip oyuncuların yere yatmasıyla ve hakemin buna izin vermesiyle sona erdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yolumuza Atletico Madrid maçını kazanarak devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.Kadronun daha derin olması gerektiği yönündeki eleştirilerin aktarılması üzerine Buruk, sakat ve cezalı oyunculara dikkati çekerek şöyle devam etti:"Uğurcan bir sonraki maçı kaçıracak gibi"Okan Buruk, müsabakada sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Hesap.com Antalyaspor müsabakasında oynayamayacağını dile getirdi.Tecrübeli teknik adam, iyi performans sergilediği müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli kalecinin durumuyla ilgili "Şu anda gözüken Uğurcan bir sonraki maçı kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR görüntüleri yarın alınacak. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kalmayı, oynamayı denedi ama üst adalesindeki zorlanma sahada kalmasına engel oldu. Hep sakatlık geçirdik. Sadece kalecilerimize bir şey olmamıştı. Bugün kalecimiz de sakatlandı. Böyle zor süreçten geçiyoruz ama futbolun içinde var." değerlendirmesinde bulundu.Victor Osimhen, Wilfried Singo, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'un Afrika Uluslar Kupası'na gideceği bilgisini veren Buruk, "Bizim için zor süreç." diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/galatasaray-monaco-deplasmanindan-puansiz-dondu-1101671927.html
monaco
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101673031_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_59c05ce4e4e99e05772f7e3232efd592.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
okan buruk, osimhen, mario lemina, monaco, uefa, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi
okan buruk, osimhen, mario lemina, monaco, uefa, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi

Okan Buruk: 'Bugün kulübemizde bir savunma oyuncum yoktu. Hepsi hücum oyuncusuydu'

07:11 10.12.2025
© AA / Mustafa YalçınGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'ya 1-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile II. Louis Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Bu takımı nasıl yenemiyoruz?' dediğimiz bir gece yaşadık." ifadesini kullanan Buruk, "İlk yarıda oynadığımız futbol, girdiğimiz pozisyonlar ve kurduğumuz üstünlük vardı. Bir Fransız takımına karşı bu kadar çok pozisyona girmek, rakip kaleye rahat gitmek ve net topa sahip olmak beklediğimiz bir şey değildi. İlk yarı girdiğimiz pozisyonları sonuçlandıramadık. İkinci yarı da rakibimiz ikinci topları aldı, oyun kurmada zaman zaman yanlış tarafı kullandık ve öndeki oyuncuların hareketliliğine savunma anlamında cevap veremedik. O yüzden ilk yarı ile ikinci yarı gündüz ve gece gibi bir maç yaşadık. Duran toptan gol yedik ama hem penaltı hem de verdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı savunma anlamından iyi işler yapamadık. 1-0 geri düştükten sonra kaliteli işler yapabilsek skor farklı olabilirdi. Rakibimizin ön tarafı çok iyiydi ama savunma anlamında oynadığımız en kötü takımlardan biriydi. Öndeki üreticilikleriyle golü buldular. Maç, rakip oyuncuların yere yatmasıyla ve hakemin buna izin vermesiyle sona erdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yolumuza Atletico Madrid maçını kazanarak devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.
© AA / Mustafa YalçınOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
Okan Buruk
© AA / Mustafa Yalçın
Kadronun daha derin olması gerektiği yönündeki eleştirilerin aktarılması üzerine Buruk, sakat ve cezalı oyunculara dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Futbolun içinde bu tür şanssızlıklar var. Hepsi aynı anda başımıza geldi. Sadece sakatlıklar değil iki savunma oyuncumuz ceza aldı. Son haftalarda hep aynı oyuncularla götürmek zorunda kaldık. Benim için en zor dönem buydu. Bugün kulübemizde bir savunma oyuncum yoktu. Hepsi hücum oyuncusuydu. Savunmada birine bir şey olsa ne yapacağımı bilmiyordum. Bu anlamda zor bir dönem oldu. Bunu hesaplamak çok zor. 25 oyuncu alırsınız, hepsini oynatamazsınız. Takım içinde oyunculara süreler vermek çok önemli. Hiç kimse sakatlanmayabilir ama bu dönemde hepsi üst üste gelince herkes, 'Kadro daha geniş olabilirdi.' dedi. Beklentilerimiz olmasına rağmen performans alamadığımız oyuncular da olunca kadromuz çok daraldı. Transfer yapabilmeniz için bütçenizin olması gerek. Sadece Türkiye Futbol Federasyonuna değil UEFA'ya da bütçeleri bildiriyorsunuz. Bu sezon 75 milyon avroya Osimhen'i transfer ettik. Aldığı maaşı da koyunca bütçe anlamında büyük gider oldu. Sane, Singo, Uğurcan ve İlkay gibi önemli oyuncular aldık. Ancak bu senaryoyu tahmin edemezdik. Keşke diyebilirsiniz, fazla oyuncu da alabilirsiniz ama sakatlık da geçirmeyebilirsiniz. Aslında kasım milli takım arasına kadar böyle bir şey yaşamadık. Ondan sonra hepsi üst üste geldi. Özellikle kulübeden oyuncu getirmem çok zorlaştı. Bugün rakibimizin oyuna giren oyuncuları etkili oldu. Bununla ilgili bir sorumlu varsa tabii ki benim. Kış transfer döneminde en doğru şekilde planımızı yapacağız."

"Uğurcan bir sonraki maçı kaçıracak gibi"

Okan Buruk, müsabakada sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Hesap.com Antalyaspor müsabakasında oynayamayacağını dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam, iyi performans sergilediği müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli kalecinin durumuyla ilgili "Şu anda gözüken Uğurcan bir sonraki maçı kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR görüntüleri yarın alınacak. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kalmayı, oynamayı denedi ama üst adalesindeki zorlanma sahada kalmasına engel oldu. Hep sakatlık geçirdik. Sadece kalecilerimize bir şey olmamıştı. Bugün kalecimiz de sakatlandı. Böyle zor süreçten geçiyoruz ama futbolun içinde var." değerlendirmesinde bulundu.
Victor Osimhen, Wilfried Singo, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'un Afrika Uluslar Kupası'na gideceği bilgisini veren Buruk, "Bizim için zor süreç." diyerek sözlerini tamamladı.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
SPOR
Galatasaray, Monaco deplasmanından puansız döndü
00:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала