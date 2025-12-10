https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/nebenzya-ukraynalilarin-ezici-cogunlugu-catismak-istemiyor-avrupa-ukraynadaki-catismanin-surmesini-1101671640.html

Nebenzya: Ukraynalıların ezici çoğunluğu çatışmak istemiyor, Avrupa Ukrayna’daki çatışmanın sürmesini istiyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukraynalıların savaşmak istemediğini ve savaşı durdurmak isteyenlere izin verilmediğini...

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna sakinlerinin ezici çoğunluğu, iktidarı gasp etmiş yönetici grubun çıkarları doğrultusunda askeri eylemleri sürdürmek istemediğini açıkladı.Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada “Ukraynalıların ezici çoğunluğu, halkı baskı altında tutan yönetim için savaşmak istemiyor; ancak bu askeri çılgınlığı durdurmalarına asla izin verilmeyeceği açıktır” ifadelerini kullandı.Diplomat, Kiev’in Avrupalı hamilerinin Ukrayna’ya sunulan barış anlaşması koşullarını reddettirerek aslında bu ülkenin çıkarlarını gözetmediğini vurguladı.Nebenzya, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde çözülmesine yönelik oldukça gerçekçi öneriler üzerinde titizlikle çalıştığını söyledi:'Avrupa, Ukrayna’daki çatışmanın sürmesini istiyor'Nebenzya, Londra, Paris, Berlin ve diğer Avrupa başkentlerinin Ukrayna’daki çatışmanın sürmesinden yana olduğunu belirtti:Nebenzya, Ukrayna konulu Güvenlik Konseyi oturumunu izleyen herkesin Avrupa’nın 'her koşulda Kiev rejimine destek' gösterisini 'ikiyüzlülük panayırı' olarak gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

