Nebenzya: Ukraynalıların ezici çoğunluğu çatışmak istemiyor, Avrupa Ukrayna’daki çatışmanın sürmesini istiyor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086215242_0:39:700:433_1920x0_80_0_0_340268760bfe6140a99f0946d341adfb.png
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna sakinlerinin ezici çoğunluğu, iktidarı gasp etmiş yönetici grubun çıkarları doğrultusunda askeri eylemleri sürdürmek istemediğini açıkladı.Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada “Ukraynalıların ezici çoğunluğu, halkı baskı altında tutan yönetim için savaşmak istemiyor; ancak bu askeri çılgınlığı durdurmalarına asla izin verilmeyeceği açıktır” ifadelerini kullandı.Diplomat, Kiev’in Avrupalı hamilerinin Ukrayna’ya sunulan barış anlaşması koşullarını reddettirerek aslında bu ülkenin çıkarlarını gözetmediğini vurguladı.Nebenzya, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde çözülmesine yönelik oldukça gerçekçi öneriler üzerinde titizlikle çalıştığını söyledi:'Avrupa, Ukrayna’daki çatışmanın sürmesini istiyor'Nebenzya, Londra, Paris, Berlin ve diğer Avrupa başkentlerinin Ukrayna’daki çatışmanın sürmesinden yana olduğunu belirtti:Nebenzya, Ukrayna konulu Güvenlik Konseyi oturumunu izleyen herkesin Avrupa’nın 'her koşulda Kiev rejimine destek' gösterisini 'ikiyüzlülük panayırı' olarak gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.
00:55 10.12.2025 (güncellendi: 01:05 10.12.2025)
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna sakinlerinin ezici çoğunluğu, iktidarı gasp etmiş yönetici grubun çıkarları doğrultusunda askeri eylemleri sürdürmek istemediğini açıkladı.
Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada “Ukraynalıların ezici çoğunluğu, halkı baskı altında tutan yönetim için savaşmak istemiyor; ancak bu askeri çılgınlığı durdurmalarına asla izin verilmeyeceği açıktır” ifadelerini kullandı.
Diplomat, Kiev’in Avrupalı hamilerinin Ukrayna’ya sunulan barış anlaşması koşullarını reddettirerek aslında bu ülkenin çıkarlarını gözetmediğini vurguladı.
Nebenzya, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde çözülmesine yönelik oldukça gerçekçi öneriler üzerinde titizlikle çalıştığını söyledi:
Bu oturumun girişimcilerinden biri, Ukraynalıların iradelerine aykırı biçimde neden çatışmaya zorlandıklarını açıkça ifade edebilir mi? Masada, Amerikan meslektaşlarımızın titizlikle üzerinde çalıştığı uzun vadeli ve sürdürülebilir çözüm için oldukça gerçekçi öneriler bulunuyorken
'Avrupa, Ukrayna’daki çatışmanın sürmesini istiyor'
Nebenzya, Londra, Paris, Berlin ve diğer Avrupa başkentlerinin Ukrayna’daki çatışmanın sürmesinden yana olduğunu belirtti:
“Gerçekte, tüm organizasyon çabalarına rağmen bugünkü oturum, Londra, Paris, Berlin ve diğer Avrupa başkentlerinin savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesinde ne kadar çıkar sahibi olduklarını bir kez daha açık biçimde gösteriyor”
Nebenzya, Ukrayna konulu Güvenlik Konseyi oturumunu izleyen herkesin Avrupa’nın 'her koşulda Kiev rejimine destek' gösterisini 'ikiyüzlülük panayırı' olarak gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.