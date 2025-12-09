Türkiye
Lukaşenko, Rusya ile ortak elektrik enerjisi pazarının kurulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı
Lukaşenko, Rusya ile ortak elektrik enerjisi pazarının kurulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı
Rusya ile Belarus arasında Birlik Devleti’nin ortak elektrik enerjisi pazarının kurulmasına yönelik anlaşma Belarus'ta Lukaşenko tarafından imzalanarak... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
Belarus haber ajansı Belta tarafından, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Rusya ile Birlik Devleti (BD) kapsamında ortak elektrik enerjisi pazarının oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı imzaladığı duyuruldu.Açıklamada, “Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ile Rusya arasında Birlik Devleti’nin ortak elektrik enerjisi pazarının oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına dair yasayı imzaladı” denildi.Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı, 5 Kasım’da Belarus Ulusal Meclisi Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmiş, 27 Kasım’da ise Cumhuriyet Konseyi tarafından onaylanmıştı.Rusya ile Belarus arasında Birlik Devleti’nin ortak elektrik enerjisi pazarının kurulmasına yönelik anlaşma, 6 Aralık 2024’te Minsk’te imzalanmıştı. Belgede iki ülke lideri Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko’nun imzaları bulunuyor.Belge, tarafların gerekli iç hukuk prosedürlerini tamamladıklarına dair son yazılı bildirimin diplomatik kanallardan iletilmesiyle yürürlüğe girecek ancak Birlik Devleti ortak gaz pazarının faaliyete geçiş tarihinden önce yürürlüğe girmeyecek.Anlaşmanın bazı hükümleri ise 17 Aralık 2024 itibarıyla geçici olarak uygulanmaya başladı. Belge, Birlik Devleti’nin ortak elektrik enerjisi pazarının oluşturulması, işleyişi ve gelişiminin hukuki temelini belirliyor ve ortak pazar katılımcıları arasında elektrik enerjisi alım-satımına ilişkin ilişkileri düzenliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Rusya ile Belarus arasında Birlik Devleti’nin ortak elektrik enerjisi pazarının kurulmasına yönelik anlaşma Belarus'ta Lukaşenko tarafından imzalanarak yasalaştı.
Belarus haber ajansı Belta tarafından, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Rusya ile Birlik Devleti (BD) kapsamında ortak elektrik enerjisi pazarının oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı imzaladığı duyuruldu.
Açıklamada, “Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ile Rusya arasında Birlik Devleti’nin ortak elektrik enerjisi pazarının oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına dair yasayı imzaladı” denildi.
Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı, 5 Kasım’da Belarus Ulusal Meclisi Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmiş, 27 Kasım’da ise Cumhuriyet Konseyi tarafından onaylanmıştı.
Rusya ile Belarus arasında Birlik Devleti’nin ortak elektrik enerjisi pazarının kurulmasına yönelik anlaşma, 6 Aralık 2024’te Minsk’te imzalanmıştı. Belgede iki ülke lideri Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko’nun imzaları bulunuyor.
Belge, tarafların gerekli iç hukuk prosedürlerini tamamladıklarına dair son yazılı bildirimin diplomatik kanallardan iletilmesiyle yürürlüğe girecek ancak Birlik Devleti ortak gaz pazarının faaliyete geçiş tarihinden önce yürürlüğe girmeyecek.
Anlaşmanın bazı hükümleri ise 17 Aralık 2024 itibarıyla geçici olarak uygulanmaya başladı. Belge, Birlik Devleti’nin ortak elektrik enerjisi pazarının oluşturulması, işleyişi ve gelişiminin hukuki temelini belirliyor ve ortak pazar katılımcıları arasında elektrik enerjisi alım-satımına ilişkin ilişkileri düzenliyor.
