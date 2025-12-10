https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/mide-kucultme-ameliyatindan-hayatini-kaybetmisti-2-doktor-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1101681388.html
Mide küçültme ameliyatından hayatını kaybetmişti: 2 doktor hakkında istenen ceza belli oldu
İstanbul'da tüp mide ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden Rojin Elveren'in ölümüyle ilgili iki doktor hakkında dava açıldı. Doktorlar için 6 yıla kadar hapis... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Bağcılar'da 103 kilo olan Rojin Elveren zayıflamak için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Ama ameliyat masasına yattığında gerçekleşen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesi doktorlardan şikayetçi oldu. İki doktorun komplikasyonu etkin ve yeterli yönetemediğine karar veren savcılık 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Ceza istenen doktorlardan Erol Vural'ın "yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçerken, Volkan Karataş "yenidoğan çetesi" davasında yargılandığı ortaya çıktı. Yine İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin doktorluktan men edildiği halde ameliyatı yapan Erol Vural'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı. Ameliyat öncesi gerekli incelemeler yapılmadıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 12 Temmuz 2023'te Bağcılar'da bulunan TRG Hospitalist Hastanesi'nde mide ameliyatı olan Rojin Elveren'in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. İddianamede yer verilen ön inceleme raporunda, doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş hakkında, Elveren'in ameliyatında yaşanan komplikasyonda, komplikasyon yönetiminin etkin ve yeterli yapılmaması nedeniyle ölüme sebebiyet verildiği düşünüldüğünden soruşturma izni verildiği belirtildi.Teftiş Kurulu Müfettişi tarafından atanan uzmanlarca alınan raporda, evraklar üzerinde inceleme yapıldığı, 103 kilogram olan Rojin Elveren'in tüp mide ameliyatı olmak için TRG Hospitalist Hastanesi'ne yatırıldığı ve hastanın ameliyat öncesi diğer multidisipliner konsültasyonlarının yapılmadığı anlatıldı.Hastanın durumu değerlendirildiğinde, maktulün kanamaya bağlı ölebileceğinin, ameliyatı yapan hekim tarafından gerekli ve etkin müdahale yapılmadığının anlaşıldığı kaydedilen raporda, Elveren'in tüp mide ameliyatı sırasında majör kanamaya bağlı komplikasyon gerçekleştiği ve komplikasyonun yönetiminin doktorlar tarafından etkin ve yeterli yönetilmediği kanaatine varıldığı ifade edildi.Kanamaya rağmen ameliyatı sürdürdülerAdli Tıp 8. İhtisas Kurulu'nun mütalaasına göre, maktulün ölümünün tüp mide ameliyatı sırasında gelişen büyük damar yaralanmalarına bağlı hemorajik şok sonucu gerçekleştiğinin aktarıldığı iddianamede, cerrahi işlemin başında geliştiği anlaşılan kanamanın hemen fark edilerek kanamaya müdahale edilmesi, ivedilikle kalp damar cerrahı çağrılması ve tüp mide ameliyatı işlemi yapılmadan destek tedavisine devam edilmesi gerektiği belirtildi.Kanamayı fark etmeden ameliyatı yapan veya damar yaralanmasına gerekli destek tedavi ile cerrahi müdahaleler yapılmadan ameliyatına devam eden sanık doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş'ın uygulamalarının tıbben uygun olmadığı iddianamede ifade edildi.İddianamede, sanıklar Erol Vural ve Volkan Karataş hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Yenidoğan çetesinde isimleri geçiyorBakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilirken, sanıkların gelecek günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Sanık Erol Vural'ın "yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçerken, Volkan Karataş "yenidoğan çetesi" davasında yargılanıyor.İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin doktorluktan men edildiği halde ameliyatı yapan Erol Vural'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı.
İstanbul Bağcılar'da 103 kilo olan Rojin Elveren zayıflamak için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Ama ameliyat masasına yattığında gerçekleşen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesi doktorlardan şikayetçi oldu. İki doktorun komplikasyonu etkin ve yeterli yönetemediğine karar veren savcılık 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Ceza istenen doktorlardan Erol Vural'ın "yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçerken, Volkan Karataş "yenidoğan çetesi" davasında yargılandığı ortaya çıktı. Yine İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin doktorluktan men edildiği halde ameliyatı yapan Erol Vural'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı.
Ameliyat öncesi gerekli incelemeler yapılmadı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 12 Temmuz 2023'te Bağcılar'da bulunan TRG Hospitalist Hastanesi'nde mide ameliyatı olan Rojin Elveren'in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. İddianamede yer verilen ön inceleme raporunda, doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş hakkında, Elveren'in ameliyatında yaşanan komplikasyonda, komplikasyon yönetiminin etkin ve yeterli yapılmaması nedeniyle ölüme sebebiyet verildiği düşünüldüğünden soruşturma izni verildiği belirtildi.
Teftiş Kurulu Müfettişi tarafından atanan uzmanlarca alınan raporda, evraklar üzerinde inceleme yapıldığı, 103 kilogram olan Rojin Elveren'in tüp mide ameliyatı olmak için TRG Hospitalist Hastanesi'ne yatırıldığı ve hastanın ameliyat öncesi diğer multidisipliner konsültasyonlarının yapılmadığı anlatıldı.
Hastanın durumu değerlendirildiğinde, maktulün kanamaya bağlı ölebileceğinin, ameliyatı yapan hekim tarafından gerekli ve etkin müdahale yapılmadığının anlaşıldığı kaydedilen raporda, Elveren'in tüp mide ameliyatı sırasında majör kanamaya bağlı komplikasyon gerçekleştiği ve komplikasyonun yönetiminin doktorlar tarafından etkin ve yeterli yönetilmediği kanaatine varıldığı ifade edildi.
Kanamaya rağmen ameliyatı sürdürdüler
Adli Tıp 8. İhtisas Kurulu'nun mütalaasına göre, maktulün ölümünün tüp mide ameliyatı sırasında gelişen büyük damar yaralanmalarına bağlı hemorajik şok sonucu gerçekleştiğinin aktarıldığı iddianamede, cerrahi işlemin başında geliştiği anlaşılan kanamanın hemen fark edilerek kanamaya müdahale edilmesi, ivedilikle kalp damar cerrahı çağrılması ve tüp mide ameliyatı işlemi yapılmadan destek tedavisine devam edilmesi gerektiği belirtildi.
Kanamayı fark etmeden ameliyatı yapan veya damar yaralanmasına gerekli destek tedavi ile cerrahi müdahaleler yapılmadan ameliyatına devam eden sanık doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş'ın uygulamalarının tıbben uygun olmadığı iddianamede ifade edildi.
İddianamede, sanıklar Erol Vural ve Volkan Karataş hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Yenidoğan çetesinde isimleri geçiyor
Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilirken, sanıkların gelecek günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Sanık Erol Vural'ın "yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçerken, Volkan Karataş "yenidoğan çetesi" davasında yargılanıyor.
İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin doktorluktan men edildiği halde ameliyatı yapan Erol Vural'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı.