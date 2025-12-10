MHP lideri Bahçeli, partinin enstitü temsilcileriyle buluştu

Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti bünyesinde faaliyet gösteren enstitülerin temsilcileriyle Ankara’da düzenlenen özel bir toplantıda buluştu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T00:33+0300
2025-12-10T00:33+0300
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine bağlı enstitülerin temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi.MHP lideri Bahçeli, himayesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Fetih ve Kök/Ahlat Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü'yle Bilge Tonyukuk Siyaset ve Strateji Enstitüsü temsilcileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Toplantıdan paylaşılan fotoğrafla birlikte, enstitülerin yürüttüğü akademik ve kültürel projelerin parti yönetimi tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.
00:33 10.12.2025
© AA / MHPDevlet Bahçeli
© AA / MHP
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti bünyesinde faaliyet gösteren enstitülerin temsilcileriyle Ankara’da düzenlenen özel bir toplantıda buluştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine bağlı enstitülerin temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi.
MHP lideri Bahçeli, himayesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Fetih ve Kök/Ahlat Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü'yle Bilge Tonyukuk Siyaset ve Strateji Enstitüsü temsilcileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toplantıdan paylaşılan fotoğrafla birlikte, enstitülerin yürüttüğü akademik ve kültürel projelerin parti yönetimi tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.
