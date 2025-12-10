https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/mhp-lideri-bahceli-partinin-enstitu-temsilcileriyle-bulustu-1101671324.html
MHP lideri Bahçeli, partinin enstitü temsilcileriyle buluştu
MHP lideri Bahçeli, partinin enstitü temsilcileriyle buluştu
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti bünyesinde faaliyet gösteren enstitülerin temsilcileriyle Ankara’da düzenlenen özel bir toplantıda buluştu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T00:33+0300
2025-12-10T00:33+0300
2025-12-10T00:33+0300
poli̇ti̇ka
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp siyaset ve liderlik okulu
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101671150_0:3:680:386_1920x0_80_0_0_de97bfe8fe1430cae5c837967ccfcf0e.jpg
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine bağlı enstitülerin temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi.MHP lideri Bahçeli, himayesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Fetih ve Kök/Ahlat Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü'yle Bilge Tonyukuk Siyaset ve Strateji Enstitüsü temsilcileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Toplantıdan paylaşılan fotoğrafla birlikte, enstitülerin yürüttüğü akademik ve kültürel projelerin parti yönetimi tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/mhp-lideri-bahceli-fiili-silahlarin-yaninda-zihinsel-silahlarin-da-terkedilmesi-gerekiyor-1101593491.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101671150_16:0:664:486_1920x0_80_0_0_8de5d67125df068998bafe8cbe90b07f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp siyaset ve liderlik okulu, devlet bahçeli
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp siyaset ve liderlik okulu, devlet bahçeli
MHP lideri Bahçeli, partinin enstitü temsilcileriyle buluştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti bünyesinde faaliyet gösteren enstitülerin temsilcileriyle Ankara’da düzenlenen özel bir toplantıda buluştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine bağlı enstitülerin temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi.
MHP lideri Bahçeli, himayesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Fetih ve Kök/Ahlat Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü'yle Bilge Tonyukuk Siyaset ve Strateji Enstitüsü temsilcileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toplantıdan paylaşılan fotoğrafla birlikte, enstitülerin yürüttüğü akademik ve kültürel projelerin parti yönetimi tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.