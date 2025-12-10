https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/mhp-lideri-bahceli-partinin-enstitu-temsilcileriyle-bulustu-1101671324.html

MHP lideri Bahçeli, partinin enstitü temsilcileriyle buluştu

MHP lideri Bahçeli, partinin enstitü temsilcileriyle buluştu

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti bünyesinde faaliyet gösteren enstitülerin temsilcileriyle Ankara’da düzenlenen özel bir toplantıda buluştu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T00:33+0300

2025-12-10T00:33+0300

2025-12-10T00:33+0300

poli̇ti̇ka

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

mhp siyaset ve liderlik okulu

devlet bahçeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101671150_0:3:680:386_1920x0_80_0_0_de97bfe8fe1430cae5c837967ccfcf0e.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine bağlı enstitülerin temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi.MHP lideri Bahçeli, himayesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Fetih ve Kök/Ahlat Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü'yle Bilge Tonyukuk Siyaset ve Strateji Enstitüsü temsilcileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Toplantıdan paylaşılan fotoğrafla birlikte, enstitülerin yürüttüğü akademik ve kültürel projelerin parti yönetimi tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/mhp-lideri-bahceli-fiili-silahlarin-yaninda-zihinsel-silahlarin-da-terkedilmesi-gerekiyor-1101593491.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp siyaset ve liderlik okulu, devlet bahçeli