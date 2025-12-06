https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/mhp-lideri-bahceli-fiili-silahlarin-yaninda-zihinsel-silahlarin-da-terkedilmesi-gerekiyor-1101593491.html
MHP Lideri Bahçeli: Fiili silahların yanında zihinsel silahların da terkedilmesi gerekiyor
MHP Lideri Bahçeli: Fiili silahların yanında zihinsel silahların da terkedilmesi gerekiyor
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bazı provakatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T15:04+0300
2025-12-06T15:04+0300
2025-12-06T15:04+0300
poli̇ti̇ka
aralık
cizre
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
pkk
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kritik bir aşamaya gelindiğini ifade etti. Bahçeli, son dönemde ortaya çıkan tartışmalara değinerek:“Provokatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere ve küstah söylemlere rağmen Terörsüz Türkiye hedefinde aşama aşama sonuca ilerliyoruz.” dedi.'PKK’nın mesajları süreci çarpıtmak i̇çin kullanılıyor'Bahçeli, kamuoyunda tartışma yaratan açıklamalara da tepki gösterdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/chpnin-yeni-myksi-belli-oldu-ozgur-ozel-gorev-dagilimini-acikladi-1101592807.html
aralık
cizre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c8a1c781613bc7b1609dd79069a628e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aralık, cizre, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), pkk, devlet bahçeli
aralık, cizre, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), pkk, devlet bahçeli
MHP Lideri Bahçeli: Fiili silahların yanında zihinsel silahların da terkedilmesi gerekiyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bazı provakatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah söylemlere rağmen Terörsüz Türkiye hedefinde aşama aşama kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kritik bir aşamaya gelindiğini ifade etti. Bahçeli, son dönemde ortaya çıkan tartışmalara değinerek:
“Provokatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere ve küstah söylemlere rağmen Terörsüz Türkiye hedefinde aşama aşama sonuca ilerliyoruz.” dedi.
'PKK’nın mesajları süreci çarpıtmak i̇çin kullanılıyor'
Bahçeli, kamuoyunda tartışma yaratan açıklamalara da tepki gösterdi:
Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmıştır. PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muhayyeldir. Bu mesajın hilafına, kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince; ben elbette bozkurtum. Ecel aman verdiği müddetçe bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. İşbirliğinden yanayız. Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz. Tereddüt göstermeyiniz, zekaya sınır çekilmez. Hayal etmekten korkmayınız. Uyanık ve uzak görüşlü olmaktan vazgeçmeyiniz. Ülkenize, ülkünüze, ilkelerinize bağlı kalınız.