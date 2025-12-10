Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı: Buzlanma ve don olayına dikkat
07:00 10.12.2025 (güncellendi: 07:04 10.12.2025)
© FotoğrafMeteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı, zirai don ve sağanak etkili olacak
© Fotoğraf
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı var
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ – 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR – 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu
MANİSA – 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN – 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON – 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS – 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA – 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı