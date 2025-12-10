https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/meteorolojiden-3-bolge-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-yapildi-buzlanma-ve-don-olayina-dikkat-1101673188.html

Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı: Buzlanma ve don olayına dikkat

Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı: Buzlanma ve don olayına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T07:00+0300

2025-12-10T07:00+0300

2025-12-10T07:04+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

kar yağışı

buzlanma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095600749_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_5b27da92f4739c9ed483796c6ba5c245.png

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı varYağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEAz bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/meteoroloji-uzmani-acikladi-bu-yil-kar-yagislari-belirgin-sekilde-azalacak-1101659114.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

10 aralık türkiye hava durumu, güncel hava tahmini, i̇stanbul hava durumu yağış tahmini, marmara bölgesi sis uyarısı, doğu anadolu kar yağışı uyarısı, karadeniz kuvvetli yağış uyarısı, doğu anadolu'da buzlanma ve don olayı