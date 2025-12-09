https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/meteoroloji-uzmani-acikladi-bu-yil-kar-yagislari-belirgin-sekilde-azalacak-1101659114.html

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu yıl kar yağışları belirgin şekilde azalacak

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu yıl kar yağışları belirgin şekilde azalacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu kış hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de kar... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T16:05+0300

2025-12-09T16:05+0300

2025-12-09T16:05+0300

türki̇ye

kış

kar yağışı

yoğun kar yağışı

meteoroloji genel müdürlüğü

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

i̇stanbul

ankara

meteoroloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100085151_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a0ffcd30d807ffabcecc7e7e799dee79.jpg

Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, bu kış kar yağışlarının geçmiş yıllara kıyasla daha az olması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, kış sezonuna ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı.Soğuk hava etkisini sürdürüyor ancak kar sınırlı bölgelerdeŞahbaz, Türkiye’nin bu hafta soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altında olduğunu belirterek özellikle kuzey ve doğu bölgelerde yağışların birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.Cuma gününden itibaren yağışların yalnızca yurdun kuzey kesimlerinde süreceğini, diğer bölgelerde ise yağış beklenmediğini ifade etti.'Ankara, İstanbul ve İzmir’de kar beklenmiyor'Türkiye'nin üç büyük şehrinde kar yağışının görülmeyeceğini vurgulayan Şahbaz şöyle konuştu:“Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak.”Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Şahbaz, daha fazla bir düşüş beklenmediğini kaydetti.Kış ayları mevsim normallerinden sıcak geçecekAnalizlere göre ocak, şubat ve mart aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinden 1 ila 2 derece üzerinde olacak. Bu durum kar yağışını doğrudan etkileyecek.Şahbaz, yağış tahminlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:“Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz.”Ege ve Karadeniz’de yağış artacak, diğer bölgelerde normal seyirMeteoroloji verilerine göre:Bu tablo, Türkiye'nin büyük bölümünde kışın daha ılıman geçeceğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/yilbasindan-once-ankara-ve-istanbula-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-tarih-1101644986.html

türki̇ye

i̇stanbul

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar yağışı, kış tahmini, meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklıkları, mevsim normalleri, yağış tahmini, doğu anadolu kar, i̇stanbul kar