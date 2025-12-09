Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu yıl kar yağışları belirgin şekilde azalacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/meteoroloji-uzmani-acikladi-bu-yil-kar-yagislari-belirgin-sekilde-azalacak-1101659114.html
Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, bu kış kar yağışlarının geçmiş yıllara kıyasla daha az olması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, kış sezonuna ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı.Soğuk hava etkisini sürdürüyor ancak kar sınırlı bölgelerdeŞahbaz, Türkiye’nin bu hafta soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altında olduğunu belirterek özellikle kuzey ve doğu bölgelerde yağışların birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.Cuma gününden itibaren yağışların yalnızca yurdun kuzey kesimlerinde süreceğini, diğer bölgelerde ise yağış beklenmediğini ifade etti.'Ankara, İstanbul ve İzmir’de kar beklenmiyor'Türkiye'nin üç büyük şehrinde kar yağışının görülmeyeceğini vurgulayan Şahbaz şöyle konuştu:“Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak.”Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Şahbaz, daha fazla bir düşüş beklenmediğini kaydetti.Kış ayları mevsim normallerinden sıcak geçecekAnalizlere göre ocak, şubat ve mart aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinden 1 ila 2 derece üzerinde olacak. Bu durum kar yağışını doğrudan etkileyecek.Şahbaz, yağış tahminlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:“Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz.”Ege ve Karadeniz’de yağış artacak, diğer bölgelerde normal seyirMeteoroloji verilerine göre:Bu tablo, Türkiye'nin büyük bölümünde kışın daha ılıman geçeceğine işaret ediyor.
Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, bu kış kar yağışlarının geçmiş yıllara kıyasla daha az olması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, kış sezonuna ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı.
Soğuk hava etkisini sürdürüyor ancak kar sınırlı bölgelerde
Şahbaz, Türkiye’nin bu hafta soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altında olduğunu belirterek özellikle kuzey ve doğu bölgelerde yağışların birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.
Cuma gününden itibaren yağışların yalnızca yurdun kuzey kesimlerinde süreceğini, diğer bölgelerde ise yağış beklenmediğini ifade etti.
'Ankara, İstanbul ve İzmir’de kar beklenmiyor'
Türkiye'nin üç büyük şehrinde kar yağışının görülmeyeceğini vurgulayan Şahbaz şöyle konuştu:
“Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak.”
Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Şahbaz, daha fazla bir düşüş beklenmediğini kaydetti.
Kış ayları mevsim normallerinden sıcak geçecek
Analizlere göre ocak, şubat ve mart aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinden 1 ila 2 derece üzerinde olacak. Bu durum kar yağışını doğrudan etkileyecek.
Şahbaz, yağış tahminlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz.”
Ege ve Karadeniz’de yağış artacak, diğer bölgelerde normal seyir
Meteoroloji verilerine göre:
Ege ve Karadeniz Bölgeleri:
Yağışlar mevsim normallerinin üzerinde
Diğer bölgeler:
Mevsim normalleri civarında
Kar yağışı:
Büyük ölçüde yüksek kesimlerde
sınırlı kalacak
Bu tablo, Türkiye'nin büyük bölümünde kışın daha ılıman geçeceğine işaret ediyor.