Mersin’de su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi

2025-12-10T12:09+0300

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine D-400 karayolu Huzurkent mevkisinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan incelemelerde, yurt dışına ayçiçeği yağı olarak gönderilmek üzere hazırlanan bidonların içine su karıştırıldığı tespit edildi.3 Bin 650 bidona el konulduDepoda bulunan 20 litrelik 3 bin 650 bidona el konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi. Yapılan analizlerde bidonların tamamının su ve yağ karışımıyla doldurulduğu ortaya çıktı.Sahte firma tespit edildiAkdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, ambalaj üzerindeki bilgiler incelendiğinde firmanın sahte olduğunun belirlendiğini söyledi.Sivaslıoğlu şu ifadeleri kullandı:"Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu anladık. Sahte firmayı da maliyeye bildireceğiz. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz."

