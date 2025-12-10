Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/mersinde-su-karistirilmis-3-bin-650-bidon-aycicegi-yagi-ele-gecirildi-1101678871.html
Mersin’de su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi
Mersin’de su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanmış, tamamı su ve yağ karışımı olduğu belirlenen 3 bin 650... 10.12.2025
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine D-400 karayolu Huzurkent mevkisinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan incelemelerde, yurt dışına ayçiçeği yağı olarak gönderilmek üzere hazırlanan bidonların içine su karıştırıldığı tespit edildi.3 Bin 650 bidona el konulduDepoda bulunan 20 litrelik 3 bin 650 bidona el konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi. Yapılan analizlerde bidonların tamamının su ve yağ karışımıyla doldurulduğu ortaya çıktı.Sahte firma tespit edildiAkdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, ambalaj üzerindeki bilgiler incelendiğinde firmanın sahte olduğunun belirlendiğini söyledi.Sivaslıoğlu şu ifadeleri kullandı:"Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu anladık. Sahte firmayı da maliyeye bildireceğiz. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz."
Mersin’de su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi

12:09 10.12.2025
Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanmış, tamamı su ve yağ karışımı olduğu belirlenen 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine D-400 karayolu Huzurkent mevkisinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan incelemelerde, yurt dışına ayçiçeği yağı olarak gönderilmek üzere hazırlanan bidonların içine su karıştırıldığı tespit edildi.

3 Bin 650 bidona el konuldu

Depoda bulunan 20 litrelik 3 bin 650 bidona el konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi. Yapılan analizlerde bidonların tamamının su ve yağ karışımıyla doldurulduğu ortaya çıktı.

Sahte firma tespit edildi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, ambalaj üzerindeki bilgiler incelendiğinde firmanın sahte olduğunun belirlendiğini söyledi.
Sivaslıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu anladık. Sahte firmayı da maliyeye bildireceğiz. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz."
