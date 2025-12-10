Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/kagit-torba-zorunluluguna-ceza-geliyor-bakanlik-harekete-gecti-1101677466.html
Kağıt torba zorunluluğuna ceza geliyor: Bakanlık harekete geçti
Kağıt torba zorunluluğuna ceza geliyor: Bakanlık harekete geçti
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüketiciyi 50 kuruşluk plastik poşet yerine 4–20 lira arasında satılan kağıt, bez veya nonwoven torbaları... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T11:24+0300
2025-12-10T11:24+0300
türki̇ye
alışveriş
market
kağıt poşet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101677613_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_a50f7a54406f9c431ed7c87526d7074c.png
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı market ve mağazaların tüketiciyi 50 kuruşluk plastik poşet yerine fiyatı 4 ila 20 lira arasında değişen kağıt, bez veya nonwoven torbalar almaya zorlaması üzerine devreye girdi. Hürriyet'in haberine göre, gelen yoğun şikâyetleri değerlendiren bakanlık, sözlü uyarılara rağmen uygulamanın sürmesi nedeniyle para cezası için hazırlık başlattı.Şikâyetler artınca süreç hızlandıPerakendecilerin zorunlu çanta satışını sürdürdüğüne ilişkin şikâyetlerin çoğalması üzerine bakanlık, işletmelerin yükümlülükleri ihlal edip etmediğini sahada yaptığı denetimlerle doğruladı. Konu, 12 Kasım’daki Ambalaj Komisyonu toplantısında yeniden gündeme geldi.Kamu Denetçiliği Kurumu da uyarıda bulunmuştuKDK, market ve mağazaların bu uygulamasını eleştirerek ilgili bakanlıklara denetim ve yaptırım çağrısı yapmış; bakanlık bürokratları da denetimlerde sorunları tespit etmişti.Bürokratlar, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın satış noktalarının yükümlülüklerini düzenleyen 8. madde 6. fıkrasına dikkat çekerek, bu hükme uymayan market ve mağazalara para cezası uygulamak için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.Uygulama kapsamında:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/adli-emanet-soygununda-yeni-gozaltilar-sayi-yukseldi-1101677132.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101677613_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_ac1dc215d6caf2d9e063ab2dd12e0f21.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alışveriş, market, kağıt poşet
alışveriş, market, kağıt poşet

Kağıt torba zorunluluğuna ceza geliyor: Bakanlık harekete geçti

11:24 10.12.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKağıt alışveriş poşeti
Kağıt alışveriş poşeti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüketiciyi 50 kuruşluk plastik poşet yerine 4–20 lira arasında satılan kağıt, bez veya nonwoven torbaları almaya zorlayan market ve mağazalara yönelik yaptırım hazırlığını hızlandırdı. Şikâyetlerin artması üzerine bakanlık, ilgili düzenlemeye uymayan işletmelere para cezası uygulanacağını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı market ve mağazaların tüketiciyi 50 kuruşluk plastik poşet yerine fiyatı 4 ila 20 lira arasında değişen kağıt, bez veya nonwoven torbalar almaya zorlaması üzerine devreye girdi. Hürriyet'in haberine göre, gelen yoğun şikâyetleri değerlendiren bakanlık, sözlü uyarılara rağmen uygulamanın sürmesi nedeniyle para cezası için hazırlık başlattı.

Şikâyetler artınca süreç hızlandı

Perakendecilerin zorunlu çanta satışını sürdürdüğüne ilişkin şikâyetlerin çoğalması üzerine bakanlık, işletmelerin yükümlülükleri ihlal edip etmediğini sahada yaptığı denetimlerle doğruladı. Konu, 12 Kasım’daki Ambalaj Komisyonu toplantısında yeniden gündeme geldi.

Kamu Denetçiliği Kurumu da uyarıda bulunmuştu

KDK, market ve mağazaların bu uygulamasını eleştirerek ilgili bakanlıklara denetim ve yaptırım çağrısı yapmış; bakanlık bürokratları da denetimlerde sorunları tespit etmişti.
Bürokratlar, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın satış noktalarının yükümlülüklerini düzenleyen 8. madde 6. fıkrasına dikkat çekerek, bu hükme uymayan market ve mağazalara para cezası uygulamak için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Uygulama kapsamında:
50 kuruşluk plastik poşet tüketiciye sunulmak zorunda,
Daha pahalı kağıt/bez/nonwoven torbaların zorunlu tutulması yasak,
Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacak.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
TÜRKİYE
Adli emanet soygununda yeni gözaltılar: Sayı yükseldi
11:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала