Kağıt torba zorunluluğuna ceza geliyor: Bakanlık harekete geçti
Kağıt torba zorunluluğuna ceza geliyor: Bakanlık harekete geçti
10.12.2025
2025-12-10T11:24+0300
2025-12-10T11:24+0300
2025-12-10T11:24+0300
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı market ve mağazaların tüketiciyi 50 kuruşluk plastik poşet yerine fiyatı 4 ila 20 lira arasında değişen kağıt, bez veya nonwoven torbalar almaya zorlaması üzerine devreye girdi. Hürriyet'in haberine göre, gelen yoğun şikâyetleri değerlendiren bakanlık, sözlü uyarılara rağmen uygulamanın sürmesi nedeniyle para cezası için hazırlık başlattı.Şikâyetler artınca süreç hızlandıPerakendecilerin zorunlu çanta satışını sürdürdüğüne ilişkin şikâyetlerin çoğalması üzerine bakanlık, işletmelerin yükümlülükleri ihlal edip etmediğini sahada yaptığı denetimlerle doğruladı. Konu, 12 Kasım'daki Ambalaj Komisyonu toplantısında yeniden gündeme geldi.Kamu Denetçiliği Kurumu da uyarıda bulunmuştuKDK, market ve mağazaların bu uygulamasını eleştirerek ilgili bakanlıklara denetim ve yaptırım çağrısı yapmış; bakanlık bürokratları da denetimlerde sorunları tespit etmişti.Bürokratlar, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın satış noktalarının yükümlülüklerini düzenleyen 8. madde 6. fıkrasına dikkat çekerek, bu hükme uymayan market ve mağazalara para cezası uygulamak için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.Uygulama kapsamında:
türki̇ye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı market ve mağazaların tüketiciyi 50 kuruşluk plastik poşet yerine fiyatı 4 ila 20 lira arasında değişen kağıt, bez veya nonwoven torbalar almaya zorlaması üzerine devreye girdi. Hürriyet'in haberine göre, gelen yoğun şikâyetleri değerlendiren bakanlık, sözlü uyarılara rağmen uygulamanın sürmesi nedeniyle para cezası için hazırlık başlattı.
Şikâyetler artınca süreç hızlandı
Perakendecilerin zorunlu çanta satışını sürdürdüğüne ilişkin şikâyetlerin çoğalması üzerine bakanlık, işletmelerin yükümlülükleri ihlal edip etmediğini sahada yaptığı denetimlerle doğruladı. Konu, 12 Kasım’daki Ambalaj Komisyonu toplantısında yeniden gündeme geldi.
Kamu Denetçiliği Kurumu da uyarıda bulunmuştu
KDK, market ve mağazaların bu uygulamasını eleştirerek ilgili bakanlıklara denetim ve yaptırım çağrısı yapmış; bakanlık bürokratları da denetimlerde sorunları tespit etmişti.
Bürokratlar, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın satış noktalarının yükümlülüklerini düzenleyen 8. madde 6. fıkrasına dikkat çekerek, bu hükme uymayan market ve mağazalara para cezası uygulamak için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
50 kuruşluk plastik poşet
tüketiciye sunulmak zorunda,
Daha pahalı kağıt/bez/nonwoven torbaların zorunlu tutulması yasak
,
Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen işletmelere idari yaptırım
uygulanacak.