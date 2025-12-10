https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/kagit-torba-zorunluluguna-ceza-geliyor-bakanlik-harekete-gecti-1101677466.html

Kağıt torba zorunluluğuna ceza geliyor: Bakanlık harekete geçti

Kağıt torba zorunluluğuna ceza geliyor: Bakanlık harekete geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüketiciyi 50 kuruşluk plastik poşet yerine 4–20 lira arasında satılan kağıt, bez veya nonwoven torbaları... 10.12.2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı market ve mağazaların tüketiciyi 50 kuruşluk plastik poşet yerine fiyatı 4 ila 20 lira arasında değişen kağıt, bez veya nonwoven torbalar almaya zorlaması üzerine devreye girdi. Hürriyet'in haberine göre, gelen yoğun şikâyetleri değerlendiren bakanlık, sözlü uyarılara rağmen uygulamanın sürmesi nedeniyle para cezası için hazırlık başlattı.Şikâyetler artınca süreç hızlandıPerakendecilerin zorunlu çanta satışını sürdürdüğüne ilişkin şikâyetlerin çoğalması üzerine bakanlık, işletmelerin yükümlülükleri ihlal edip etmediğini sahada yaptığı denetimlerle doğruladı. Konu, 12 Kasım’daki Ambalaj Komisyonu toplantısında yeniden gündeme geldi.Kamu Denetçiliği Kurumu da uyarıda bulunmuştuKDK, market ve mağazaların bu uygulamasını eleştirerek ilgili bakanlıklara denetim ve yaptırım çağrısı yapmış; bakanlık bürokratları da denetimlerde sorunları tespit etmişti.Bürokratlar, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın satış noktalarının yükümlülüklerini düzenleyen 8. madde 6. fıkrasına dikkat çekerek, bu hükme uymayan market ve mağazalara para cezası uygulamak için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.Uygulama kapsamında:

