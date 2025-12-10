https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/lubnanli-uzman-trumpin-aciklamasi-zelenskiynin-artik-anlasmalarin-mesru-tarafi-olarak-gorulmedigini-1101692923.html
Lübnanlı uzman: Trump’ın açıklaması, Zelenskiy’nin artık 'anlaşmaların meşru tarafı' olarak görülmediğini gösteriyor
Lübnanlı uzman: Trump’ın açıklaması, Zelenskiy’nin artık 'anlaşmaların meşru tarafı' olarak görülmediğini gösteriyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Bişara Saliba, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki seçimlerle ilgili açıklamasının, Zelenskiy’nin meşruiyetinin ve... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T17:39+0300
2025-12-10T17:39+0300
2025-12-10T17:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
batı
rusya
avrupa
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098672854_7:0:894:499_1920x0_80_0_0_b587e2b321f6e4c9c91f5b8b75260e7c.jpg
Lübnanlı araştırmacı ve Rusya uzmanı Bişara Saliba, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki seçimlerle ilgili açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.Saliba, Trump’ın açıklamalarının açıkça Zelenskiy’nin artık “anlaşmaların meşru tarafı olarak görülmediğini” ortaya koyduğunu belirtti. Uzman’a göre, Zelenskiy’nin rolü ya Batı’nın, özellikle ABD’nin baskısı altında yapılacak seçimlerle sona erecek, ya da yönetim, kontrol dışı kalan bölgelerde oy verme sürecini dışarda tutarak "fiili durumu" dolaylı olarak tanıyacak.Saliba, ikinci seçeneğin ise Rusya’nın askeri operasyonlarını sürdürmesi ve “tarihi olarak Rusya’ya ait olup Batı ve Kiev tarafından kötü yönetilen” bölgeleri geri alma yönünde ilerlemesi olduğu görüşünü dile getirdi.Uzman, Trump yönetiminin Ukrayna çatışmasını sonlandırmak istediğini ancak Avrupa’nın zaman kazanma taktiğiyle bunu geciktirdiğini belirterek, şunları ifade etti:Saliba, Avrupa'nın Rusya karşısında kaybettiğini kabul etmesi gerektiğini ve diplomatik sürecin bu gerçeklik temelinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak,şöyle devam etti:ABD’nin güncellenen ulusal güvenlik stratejisini de değerlendiren Saliba, bu stratejinin Avrupa’ya; gelecekteki çatışmalardaki rolünü, güç dengelerindeki yerini ve kuracağı siyasi-ekonomik ittifakların temelini yeniden tanımlama çağrısı yaptığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/trump-ukraynada-baskanlik-secimlerinin-zamani-geldi-1101658192.html
ukrayna
batı
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098672854_118:0:783:499_1920x0_80_0_0_61e2a4b964e3988af61fb5766b9d276c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, rusya, avrupa, kiev
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, rusya, avrupa, kiev
Lübnanlı uzman: Trump’ın açıklaması, Zelenskiy’nin artık 'anlaşmaların meşru tarafı' olarak görülmediğini gösteriyor
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Bişara Saliba, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki seçimlerle ilgili açıklamasının, Zelenskiy’nin meşruiyetinin ve rolünün sona ermek üzere olduğuna işaret ettiğini belirtti.
Lübnanlı araştırmacı ve Rusya uzmanı Bişara Saliba, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki seçimlerle ilgili açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.
Saliba, Trump’ın açıklamalarının açıkça Zelenskiy’nin artık “anlaşmaların meşru tarafı olarak görülmediğini” ortaya koyduğunu belirtti. Uzman’a göre, Zelenskiy’nin rolü ya Batı’nın, özellikle ABD’nin baskısı altında yapılacak seçimlerle sona erecek, ya da yönetim, kontrol dışı kalan bölgelerde oy verme sürecini dışarda tutarak "fiili durumu" dolaylı olarak tanıyacak.
Saliba, ikinci seçeneğin ise Rusya’nın askeri operasyonlarını sürdürmesi ve “tarihi olarak Rusya’ya ait olup Batı ve Kiev tarafından kötü yönetilen” bölgeleri geri alma yönünde ilerlemesi olduğu görüşünü dile getirdi.
Uzman, Trump yönetiminin Ukrayna çatışmasını sonlandırmak istediğini ancak Avrupa’nın zaman kazanma taktiğiyle bunu geciktirdiğini belirterek, şunları ifade etti:
Avrupa, savaşın uzamasıyla lehine yeni dengeler yaratabileceğini düşünüyor. Ama kriz sona erdiğinde en çok kaybeden yine Avrupa olacak.
Saliba, Avrupa'nın Rusya karşısında kaybettiğini kabul etmesi gerektiğini ve diplomatik sürecin bu gerçeklik temelinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak,şöyle devam etti:
Bu, Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve moral açıdan son kez bir kazanım elde etmeye çalıştığı dönem. Ancak Rusya karşısında ciddi anlamda direnç gösterebilecek durumda değiller.
ABD’nin güncellenen ulusal güvenlik stratejisini de değerlendiren Saliba, bu stratejinin Avrupa’ya; gelecekteki çatışmalardaki rolünü, güç dengelerindeki yerini ve kuracağı siyasi-ekonomik ittifakların temelini yeniden tanımlama çağrısı yaptığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
Küresel elitler artık hayalci hedefler yerine, somut çıkarlar etrafında şekillenen ortaklıklar oluşturmanın kaçınılmaz olduğunu fark ediyor. Bu da yeni türde ilişkiler, anlaşmalar ve çözüm mekanizmalarının geliştirilmesini zaruri kılıyor.