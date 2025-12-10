https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/lubnanli-uzman-trumpin-aciklamasi-zelenskiynin-artik-anlasmalarin-mesru-tarafi-olarak-gorulmedigini-1101692923.html

Lübnanlı uzman: Trump’ın açıklaması, Zelenskiy’nin artık 'anlaşmaların meşru tarafı' olarak görülmediğini gösteriyor

Lübnanlı uzman: Trump'ın açıklaması, Zelenskiy'nin artık 'anlaşmaların meşru tarafı' olarak görülmediğini gösteriyor

Lübnanlı araştırmacı ve Rusya uzmanı Bişara Saliba, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki seçimlerle ilgili açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.Saliba, Trump’ın açıklamalarının açıkça Zelenskiy’nin artık “anlaşmaların meşru tarafı olarak görülmediğini” ortaya koyduğunu belirtti. Uzman’a göre, Zelenskiy’nin rolü ya Batı’nın, özellikle ABD’nin baskısı altında yapılacak seçimlerle sona erecek, ya da yönetim, kontrol dışı kalan bölgelerde oy verme sürecini dışarda tutarak "fiili durumu" dolaylı olarak tanıyacak.Saliba, ikinci seçeneğin ise Rusya’nın askeri operasyonlarını sürdürmesi ve “tarihi olarak Rusya’ya ait olup Batı ve Kiev tarafından kötü yönetilen” bölgeleri geri alma yönünde ilerlemesi olduğu görüşünü dile getirdi.Uzman, Trump yönetiminin Ukrayna çatışmasını sonlandırmak istediğini ancak Avrupa’nın zaman kazanma taktiğiyle bunu geciktirdiğini belirterek, şunları ifade etti:Saliba, Avrupa'nın Rusya karşısında kaybettiğini kabul etmesi gerektiğini ve diplomatik sürecin bu gerçeklik temelinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak,şöyle devam etti:ABD’nin güncellenen ulusal güvenlik stratejisini de değerlendiren Saliba, bu stratejinin Avrupa’ya; gelecekteki çatışmalardaki rolünü, güç dengelerindeki yerini ve kuracağı siyasi-ekonomik ittifakların temelini yeniden tanımlama çağrısı yaptığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

