Kırıkkale'de fabrika yangını: Saatlerdir söndürülemedi, gökyüzü kapkara oldu, Ankara'dan 26 araç gönderildi
Kırıkkale'de fabrika yangını: Saatlerdir söndürülemedi, gökyüzü kapkara oldu, Ankara'dan 26 araç gönderildi
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. Kimya fabrikasındaki yangın öğle saatlerinden beri devam... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen henüz söndürülemedi. Kırıkkale'de fabrika yangınıYahşihan ilçesindeki OSB'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve madeni yağlar üreten bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Vali açıklama yaptı: 70 çalışanı vardıKırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kırıkkale'mize, OSB'mize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bugün Bahadır Kimya'daki yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok." dedi.Yangının başlamasıyla fabrikadan gerekli tahliye işlemlerinin yapıldığını belirten Makas, şunları kaydetti:
15:15 10.12.2025 (güncellendi: 15:42 10.12.2025)
© Kırıkkale Belediyesi itfaiyesiKırıkkale'de dev fabrika yangını
Kırıkkale'de dev fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi
Abone ol
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. Kimya fabrikasındaki yangın öğle saatlerinden beri devam ediyor. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar geniş bir alandan görülebiliyor.
Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen henüz söndürülemedi.

Kırıkkale'de fabrika yangını

Yahşihan ilçesindeki OSB'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve madeni yağlar üreten bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
© Evrim AydınKırıkkale'de fabrika yangını
Kırıkkale'de fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
Kırıkkale'de fabrika yangını
© Evrim Aydın

Vali açıklama yaptı: 70 çalışanı vardı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kırıkkale'mize, OSB'mize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bugün Bahadır Kimya'daki yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok." dedi.
Yangının başlamasıyla fabrikadan gerekli tahliye işlemlerinin yapıldığını belirten Makas, şunları kaydetti:
"Çevre vilayetlerimizden, TÜPRAŞ'tan, Makine Kimya'dan yapılan takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. Ankara'dan takviye gelen 26 araç da yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekte. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sizlerle bunu paylaşacağız. Şükürler olsun ki yangın genişlemeden söndürülecek, hedefimiz, planlamamız o. Burada 66 fabrikamız var. OSB'lerde biraz daha yanaşık düzende fabrikalaşma var. Eski bir OSB burası, inşallah diğer fabrikalara sıçramadan da yangını bitireceğiz. Emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD'ımızla, tüm Kırıkkale itfaiyeleri dahil olmak üzere, Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir takviyeleriyle devam ediyoruz. Bölgedeki tüm iş insanlarımızın katkısı var, tankerleriyle su takviyesi yapıyorlar, inşallah en kısa sürede söndürerek bitirmiş olacağız. Tekrar belirtiyorum, herhangi bir can kaybımız yok, buna şükürler olsun. İnşallah can kaybı olmadan da olayı sonuçlandırmış olacağız."
