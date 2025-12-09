Türkiye
Bakırköy'de iki katlı fabrikada yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bakırköy'de iki katlı fabrikada yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İstanbul Bakırköy'de iki katlı fabrikada yangın çıktı.
Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor
14:10 09.12.2025
İstanbul Bakırköy'de iki katlı fabrikada yangın çıktı.
Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor
