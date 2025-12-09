https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/bakirkoyde-iki-katli-fabrikada-yangin-cikti-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1101656616.html

Bakırköy'de iki katlı fabrikada yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul Bakırköy'de iki katlı fabrikada yangın çıktı. 09.12.2025

Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor

