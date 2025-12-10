Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/kentucky-eyalet-universitesinde-silahli-saldiri-1-olu-1-agir-yarali-1101672547.html
Kentucky Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kentucky Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan Kentucky Eyalet Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen silahlı saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, bir öğrenci ise ağır... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T03:26+0300
2025-12-10T03:26+0300
dünya
abd
kentucky
üniversite
saldırı
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542677_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7ae5cdba21a30cff3568fcfc7ae80b77.jpg
ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan Kentucky Eyalet Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, bir öğrenci ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Polis ve üniversite yetkilileri, şu açıklamayı yaptı: Üniversite sözcüsü Michael DeCourcy yaptığı açıklamada, durumu kritik olan öğrencinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti. DeCourcy, olayın hedefli bir saldırı olmadığını da vurguladı.Güvenlik güçleri olay yerini kontrol altına alırken, polis soruşturmayı sürdürüyor. Üniversite yetkilileri, Kentucky Valisi’nin olayı münferit bir saldırı olarak nitelendirdiğini ve okulda güvenlik önlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/japonyada-deprem-olmustu-fukusima-nukleer-santralinden-okyanusa-su-salinimi-yeniden-basladi-1101668995.html
kentucky
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542677_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_cbd37822a94d88b20ca78d4c5a240206.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kentucky, üniversite, saldırı, silahlı saldırı
abd, kentucky, üniversite, saldırı, silahlı saldırı

Kentucky Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

03:26 10.12.2025
© AA / Kyle MazzaWashington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı
Washington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© AA / Kyle Mazza
Abone ol
ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan Kentucky Eyalet Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen silahlı saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, bir öğrenci ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan Kentucky Eyalet Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, bir öğrenci ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis ve üniversite yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:
"Yetkililer bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise durumunun stabil ancak kritik olduğu belirtilerek hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Bir şüpheli gözaltında tutuluyor."
Üniversite sözcüsü Michael DeCourcy yaptığı açıklamada, durumu kritik olan öğrencinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti. DeCourcy, olayın hedefli bir saldırı olmadığını da vurguladı.
Güvenlik güçleri olay yerini kontrol altına alırken, polis soruşturmayı sürdürüyor. Üniversite yetkilileri, Kentucky Valisi’nin olayı münferit bir saldırı olarak nitelendirdiğini ve okulda güvenlik önlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
Japonya'da Fukuşima 1 Dai-içi Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
DÜNYA
Japonya'da deprem olmuştu: Fukuşima Nükleer Santrali’nden okyanusa su salınımı yeniden başladı
Dün, 21:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала