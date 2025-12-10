https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/kentucky-eyalet-universitesinde-silahli-saldiri-1-olu-1-agir-yarali-1101672547.html
Kentucky Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan Kentucky Eyalet Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, bir öğrenci ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Polis ve üniversite yetkilileri, şu açıklamayı yaptı: Üniversite sözcüsü Michael DeCourcy yaptığı açıklamada, durumu kritik olan öğrencinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti. DeCourcy, olayın hedefli bir saldırı olmadığını da vurguladı.Güvenlik güçleri olay yerini kontrol altına alırken, polis soruşturmayı sürdürüyor. Üniversite yetkilileri, Kentucky Valisi’nin olayı münferit bir saldırı olarak nitelendirdiğini ve okulda güvenlik önlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan Kentucky Eyalet Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, bir öğrenci ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis ve üniversite yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:
"Yetkililer bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise durumunun stabil ancak kritik olduğu belirtilerek hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Bir şüpheli gözaltında tutuluyor."
Üniversite sözcüsü Michael DeCourcy yaptığı açıklamada, durumu kritik olan öğrencinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti. DeCourcy, olayın hedefli bir saldırı olmadığını da vurguladı.
Güvenlik güçleri olay yerini kontrol altına alırken, polis soruşturmayı sürdürüyor. Üniversite yetkilileri, Kentucky Valisi’nin olayı münferit bir saldırı olarak nitelendirdiğini ve okulda güvenlik önlemlerinin devam ettiğini bildirdi.