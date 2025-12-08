https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/kartalkaya-faciasinda-406-sayfalik-gerekceli-karar-altin-zaman-misafirler-icin-kullanilmadi-1101625620.html

Kartalkaya faciasında 406 sayfalık gerekçeli karar: 'Altın zaman misafirler için kullanılmadı'

Kartalkaya faciasında 406 sayfalık gerekçeli karar: 'Altın zaman misafirler için kullanılmadı'

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin öldüğü, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin davada mahkeme, 406 sayfalık gerekçeli... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-08T15:56+0300

2025-12-08T15:56+0300

2025-12-08T15:56+0300

türki̇ye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

bolu

halit ergül

emine murtezaoğlu ergül

ahmet demir

hts

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092893237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33819eb1d3dfef0b2cc15784919d7a43.jpg

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada verilen kararların 406 sayfalık gerekçesi Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. Kararda, mütalaa, sanık ve müşteki beyanları, bilirkişi raporları, kamera kayıtları ve olay yeri incelemeleri ayrıntılı olarak değerlendirildi.Gerekçeli kararda, otel yöneticisi sanıkların yangını ilk öğrenen kişiler olmasına rağmen otelde kalan kimseyi uyarmadığı belirtildi. Sanıkların, yangın sırasında misafirlerin tahliyesine yönelik hiçbir adım atmadan otelden ayrıldıkları ifade edildi.Ekipman eksikleri felaketi büyüttüKararda, oteldeki yangın söndürme sistemlerindeki eksiklikler, hatalı merdiven ve asansör düzeni ile gaz tahliye sistemindeki sorunların, yangın eğitimi olmayan personelle birleşerek yangının başlangıcındaki hayati dakikaların boşa gitmesine neden olduğu vurgulandı.Bu durumun felaketin boyutunu büyüttüğü belirtilerek, “Sanıkların yıllardır turizm ve otelcilik işiyle uğraştıkları” ve otel işletmeciliğinde deneyim sahibi olmalarına rağmen gerekli tedbirleri almadıkları kaydedildi.'Misafirlere haber vermeyin' talimatıMahkeme, bir kısım tanık ve müştekilerin beyanlarına dayanarak önemli bir detayı gerekçeye ekledi:“Yönetimin 'misafirlere haber vermeyin, personeli uyandırın yangını söndürün' şeklindeki beyanların HTS kayıtları ve kamera kayıtlarıyla örtüştüğü… Bu şekilde yangın anında 'altın zaman' olan sürenin otelde konaklayan misafirleri kurtarmak için kullanılmadığı anlaşılmıştır.”Kararda, sanıkların oteldeki eksiklikleri bilmelerine rağmen gerekli önlemleri almadığı vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:“Sanıkların öngörülen muhtemel neticeyi önlemek adına hiçbir tedbir almayarak… ‘olursa olsun’ kastıyla hareket ettikleri, neticenin ortaya çıkmasından olası kastla sorumlu oldukları kabul edilmiştir.”Sanıklara verilen cezalarMahkeme heyeti, tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.Ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilen 11 sanık, "olası kastla birden fazla kişiyle nitelikli mala zarar verme" suçundan 3 yıl 12'şer ay hapis cezası almıştı.Mahkeme heyeti, 11 sanığa "olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla kadına karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına (kız çocuk) karşı basit yaralama" suçlarından hapis cezası da vermişti.Bu suçlardan sanıklardan Halit Ergül, Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir toplam 41 yıl 721 ay 600'er gün, Kadir Özdemir, Sedat Gülener ve Kenan Coşkun toplam 41 yıl 708 ay 590'ar gün ve İrfan Acar toplam 41 yıl 679 ay 560 gün hapis cezası almıştı.Heyet, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ile iş güvenliği uzmanı Kübra Demir'i 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, teknik personel şefi Tahsin Pekcan, teknik personel Hüseyin Özer, sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'ı 21'er yıl, teknik personel Bayram Ütkü'yü 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası veren heyet, sanıklar mutfak personelleri Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'ın beraatine hükmetmişti.Hapis cezalarında "takdir indirimi" uygulamayan heyet, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İbrahim Polat ve İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, bazı sanıklar hakkındaki diğer adli kontrol hükümlerinin devamına karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/antalyadaki-49luk-deprem-sonrasi-prof-dr-osman-bektastan-oncu-deprem-uyarisi-bu-bize-bir-alarm-1101624022.html

türki̇ye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, bolu, halit ergül , emine murtezaoğlu ergül , ahmet demir, hts