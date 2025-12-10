https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/kanser-riskli-gen-tasiyan-donor-200e-yakin-cocugun-babasi-oldu-bazi-cocuklar-oldu-bazilari-kanserle-1101676273.html

Kanser riskli gen taşıyan donör 200'e yakın çocuğun babası oldu: Bazı çocuklar öldü, bazıları kanserle savaşıyor

Kanser riskli gen taşıyan donör 200'e yakın çocuğun babası oldu: Bazı çocuklar öldü, bazıları kanserle savaşıyor

Sputnik Türkiye

Kanser riskini önemli ölçüde artıran genetik mutasyonlu bir sperm donörünün, Avrupa genelinde en az 197 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Çocuklardan... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T10:58+0300

2025-12-10T10:58+0300

2025-12-10T10:58+0300

sağlik

avrupa yayın birliği

donör

sperm bankası

sperm

kanser

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096589438_0:44:2651:1535_1920x0_80_0_0_a5f81ecddbd9c94eed9528194268fa5e.png

Kanser riskini artıran genetik mutasyona sahip bir sperm donörünün, Avrupa genelinde en az 197 çocuğun babası olduğu büyük bir soruşturmayla ortaya çıktı. Soruşturma, Avrupa Yayın Birliği'nin 'Araştırmacı Gazetecilik Ağı' kapsamında 14 kamu yayın kuruluşu tarafından yürütüldü. Sonuçlar vahim.Söz konusu sperm donörü, kendisinde bulunan mutasyonun farkında olmadan ilk olarak spermlerini Danimarka’daki Avrupa Sperm Bankası aracılığıyla 2005 yılında yapmaya başladı. 17 yıl boyunca bağış yapmaya devam etti.Kanseri önleyen TP53 geni Sağlıklı olan ve bağışçı tarama kontrollerinden geçen adamın sahip olduğu mutasyonun, vücut hücrelerinin kanserleşmesini önlemede hayati bir rol oynayan TP53 genine zarar verdiği tespit edildi. Bağışçının vücudunun büyük bir kısmı tehlikeli TP53 formunu içermezken, spermlerinin yüzde 20'sine kadarında bu mutasyonun bulunduğu ifade edildi. Kanser riskini yüzde 90'a çıkartıyorBu durum Li Fraumeni sendromu olarak biliniyor, özellikle çocukluk döneminde ve daha sonraki yaşamda meme kanseri gelişme olasılığını yüzde 90'a kadar çıkarıyor.Bazı çocuklar şimdiden hayatını kaybetti ve mutasyonu miras alanların yalnızca küçük bir kısmının yaşamları boyunca kanserden kurtulabileceği belirtiliyor.Spermi satan Danimarka’daki European Sperm Bank, etkilenen ailelere “en derin taziyelerini” iletti ve spermin bazı ülkelerde fazla sayıda bebeğin oluşumunda kullanıldığını kabul etti. European Sperm Bank, “donörün kendisinin ve aile üyelerinin hasta olmadığını” ve böyle bir mutasyonun “genetik taramalarla önleyici olarak tespit edilemediğini” açıkladı.67 çocuğun 10'u kanserSperm bağışıyla bağlantılı kanser vakalarını takip eden doktorlar, o dönemde bilinen 67 çocuk arasında yaptıkları incelemede, 23 çocukta söz konusu genetik varyantı bulduklarını ve bu çocuklardan 10’unun çoktan kansere yakalanmış olduğunu bildirdiler.Doktorlar ve hastalarla yapılan görüşmeler aracılığıyla, donörden doğan çocuk sayısının çok daha fazla olduğu ortaya çıkarıldı. Rakam en az 197 çocuk olarak görünüyor; ancak tüm ülkelerden veri alınamadığı için bu sayı nihai olmayabilir. Ayrıca, bu çocukların kaçının tehlikeli varyantı miras aldığı da halen bilinmiyor.Fransa’daki Rouen Üniversitesi Hastanesi’nde kanser genetiği uzmanı olan ve ilk verileri sunan Dr. Edwige Kasper, soruşturmaya şunları söyledi:Donörün spermi 14 ülkedeki 67 doğurganlık kliniği tarafından kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/uzmanlardan-kritik-uyari-2050ye-kadar-kanserden-olumler-iki-katina-cikabilir-1101651045.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa yayın birliği, donör, sperm bankası, sperm, kanser