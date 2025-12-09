https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/uzmanlardan-kritik-uyari-2050ye-kadar-kanserden-olumler-iki-katina-cikabilir-1101651045.html

Uzmanlardan kritik uyarı: 2050'ye kadar kanserden ölümler iki katına çıkabilir

Uzmanlardan kritik uyarı: 2050'ye kadar kanserden ölümler iki katına çıkabilir

Küresel Hastalık Yükü çalışmasının son verilerine göre önlemler alınmadığı takdirde dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerin 2050 yılına kadar ikiye... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

sağlik

kanser

bilimsel araştırma

Bilim insanları, Küresel Hastalık Yükü Kanser işbirliğinin bir parçası olarak, 1990'dan 2023'e kadar kanser eğilimlerini izleyen ve dünyanın 2050 yılına kadar neyle karşı karşıya kalabileceğini öngören bir çalışma yayımladı. Çalışmanın son verilerine göre 2050 yılına kadar ciddi bir önlem alınmazsa kanser kaynaklı ölümler iki katına çıkacak. Kanserin uzun yıllar boyunca yüksek gelirli ülkelerde yoğunlaşan bir refah hastalığı olarak görüldüğünün altını çizen uzmanlar, bu tablonun artık değiştiğini vurguladı. Kanserin artık tüm bölgeleri ve düşük ile orta gelirli ülkeleri de etkilediğinin altı çizildi. Küresel Hastalık Yükü çalışmasının analizinde 2023 yılında 204 ülkede 18,5 milyon yeni kanser vakası ve 10,4 milyon ölüm tahmin ediliyordu. Kansere bağlı ölümlerin yüzde 41,7'sinin değiştirilebilir risklerden kaynaklandığı görüldü. Güçlü kamu sağlığı politikaları işe yarayabilirTütün, alkol, sağlıksız beslenme, yüksek vücut kitle indeksi, hava kirliliği ve zararlı işyeri veya çevresel maruziyetlerin hepsi bu riske katkıda bulundu.Kanser ölümlerini önlemek için kamu sağlığı politikalarına büyük bir görev düştüğünü belirten uzmanlar, daha sağlıklı seçimlerin kolaylaştırılması durumunda her yıl milyonlarca kanser vakasının önlenebileceğini söylüyor.Modellemeye göre sonuçlar vahimOtuz yılı aşkın veriyi kullanarak gelecekteki kanser eğilimlerini modelleyen uzmanlar, 2050 yılına gelindiğinde her yıl 30,5 milyon yeni kanser teşhisi olacağını öngörüyor. Vaka saysının yanı sıra kansere bağlı ölümlerin 18,6 milyona çıkacağını vurgulayan uzmanların bunun da bugünkü rakamların neredeyse iki katı olduğunu söylüyor.

