‘Kabul edilemez’: Almanya Başbakanı Merz’den Trump’a tepki

Almanya Başbakanı, ABD yönetiminin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin bazı bölümlerinin Avrupa açısından ‘korkunç’ olduğunu söyledi.

Friedrich Merz, gazetecilerin jeopolitik stratejiye ve bunun transatlantik ilişkilere nasıl yansıyacağına ilişkin soruları üzerine şu ifadeleri kullandı:‘En azından Almanya’yı partneriniz yapın’Merz şöyle devam etti:ABD ‘güvenlik’ stratejisinde AvrupaTrump yönetiminin geçen hafta yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi, jeopolitik düzenin yeniden şekilleneceğini ilan ederken Avrupa’nın ‘medeniyetin silinmesi’ehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürüyor. Bu riskin, çoğunluğu Müslüman olan ve Avrupa dışı ülkelerden gelen aşırı göçten kaynaklandığı belirtiliyor.Belgede ABD yönetimi ayrıca ideolojik olarak kendisine yakın Avrupalı partilere yardım edebileceği yönünde de bir imada bulunuyor. Metinde şu ifade yer alıyor:Trump, ayrıca dün Politico’dan Dasha Burns’e verdiği The Conversation podcast’inin özel bölümünde yayınlanan röportajda da aynı hedefin altını çizdi ve vizyonunu paylaşan Avrupalı siyasetçileri destekleyeceği mesajını verdi.

