‘Kabul edilemez’: Almanya Başbakanı Merz’den Trump’a tepki
Almanya Başbakanı, ABD yönetiminin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin bazı bölümlerinin Avrupa açısından ‘korkunç’ olduğunu söyledi.
Friedrich Merz, gazetecilerin jeopolitik stratejiye ve bunun transatlantik ilişkilere nasıl yansıyacağına ilişkin soruları üzerine şu ifadeleri kullandı:
Friedrich Merz, gazetecilerin jeopolitik stratejiye ve bunun transatlantik ilişkilere nasıl yansıyacağına ilişkin soruları üzerine şu ifadeleri kullandı:
Bir kısmı anlaşılabilir, bir kısmı makul. Bir kısmı ise Avrupa perspektifinden bizim için kabul edilemez.
‘En azından Almanya’yı partneriniz yapın’
Amerikalıların şimdi Avrupa’da demokrasiyi kurtarmak istemesine gerek görmüyorum. Eğer kurtarılması gerekseydi, bunu kendi başımıza da başarırdık
Amerikalılarla yaptığım görüşmelerde şunu söylüyorum: ‘Önce Amerika’ stratejisi sizin çıkarınıza olamaz. Dünyada ortaklara da ihtiyacınız var. Bu ortaklardan biri Avrupa olabilir. Ve Avrupa’yla uyum sağlayamazsanız, en azından Almanya’yı partneriniz yapın.
ABD ‘güvenlik’ stratejisinde Avrupa
Trump yönetiminin geçen hafta yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi, jeopolitik düzenin yeniden şekilleneceğini ilan ederken Avrupa’nın ‘medeniyetin silinmesi’ehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürüyor. Bu riskin, çoğunluğu Müslüman olan ve Avrupa dışı ülkelerden gelen aşırı göçten kaynaklandığı belirtiliyor.
Belgede ABD yönetimi ayrıca ideolojik olarak kendisine yakın Avrupalı partilere yardım edebileceği yönünde de bir imada bulunuyor. Metinde şu ifade yer alıyor:
“Vatansever Avrupa partilerinin artan etkisi gerçekten büyük bir iyimserlik nedeni.”
Trump, ayrıca dün Politico’dan Dasha Burns’e verdiği The Conversation podcast’inin özel bölümünde yayınlanan röportajda da aynı hedefin altını çizdi ve vizyonunu paylaşan Avrupalı siyasetçileri destekleyeceği mesajını verdi.