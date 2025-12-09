https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/trump-avrupa-kotuye-gidiyor-1101638134.html

Trump: Avrupa kötüye gidiyor

Trump, ABD’nin artık Ukrayna çatışmasına para ayırmadığını, insani temelde barış çabalarına odaklandığını belirtirken, AB’nin X’e yönelik cezasını da... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya artık para harcamadığını ve bunun yerine barışı sağlamak için insani bir temelde zaman ayırdığını söyledi.Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, 'Avrupa kötüye gidiyor'Ayrıca Trump AB'nin sosyal medya platformu X'e uyguladığı cezaya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 'kötüye' gittiğini söyledi: Ayrıca Trump, Elon Musk'ın bu konuda Trump'ı arayıp yardım istemediğini söyledi.

