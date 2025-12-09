https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/trump-avrupa-kotuye-gidiyor-1101638134.html
Trump: Avrupa kötüye gidiyor
Trump, ABD’nin artık Ukrayna çatışmasına para ayırmadığını, insani temelde barış çabalarına odaklandığını belirtirken, AB’nin X’e yönelik cezasını da... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya artık para harcamadığını ve bunun yerine barışı sağlamak için insani bir temelde zaman ayırdığını söyledi.Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, 'Avrupa kötüye gidiyor'Ayrıca Trump AB'nin sosyal medya platformu X'e uyguladığı cezaya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 'kötüye' gittiğini söyledi: Ayrıca Trump, Elon Musk'ın bu konuda Trump'ı arayıp yardım istemediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya artık para harcamadığını ve bunun yerine barışı sağlamak için insani bir temelde zaman ayırdığını söyledi.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında,
Ukrayna'ya para harcamıyoruz. Yaptığımız şey, insani bir temelde zaman harcamak. Can kayıplarının önüne geçip geçemeyeceğimizi görmek istiyoruz
Ayrıca Trump AB'nin sosyal medya platformu X'e uyguladığı cezaya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 'kötüye' gittiğini söyledi:
Avrupa birçok konuda çok dikkatli olmalı. Avrupa'yı korumak istiyoruz. Avrupa kötüye gidiyor. Bu durum halk için çok çok kötü. Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz
Ayrıca Trump, Elon Musk'ın bu konuda Trump'ı arayıp yardım istemediğini söyledi.