Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/trump-avrupa-kotuye-gidiyor-1101638134.html
Trump: Avrupa kötüye gidiyor
Trump: Avrupa kötüye gidiyor
Sputnik Türkiye
Trump, ABD’nin artık Ukrayna çatışmasına para ayırmadığını, insani temelde barış çabalarına odaklandığını belirtirken, AB’nin X’e yönelik cezasını da... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T01:44+0300
2025-12-09T01:44+0300
dünya
avrupa
donald trump
elon musk
ukrayna
abd
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529227_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_16f068de4e97dd8fd278335cd04680e5.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya artık para harcamadığını ve bunun yerine barışı sağlamak için insani bir temelde zaman ayırdığını söyledi.Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, 'Avrupa kötüye gidiyor'Ayrıca Trump AB'nin sosyal medya platformu X'e uyguladığı cezaya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 'kötüye' gittiğini söyledi: Ayrıca Trump, Elon Musk'ın bu konuda Trump'ı arayıp yardım istemediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/zaharova-abd-ulusal-guvenlik-stratejisinde-rusyaya-yonelik-baski-cagrisi-yok-1101635548.html
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529227_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a6035bec2a771902eca41f89f25b86e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, donald trump, elon musk, ukrayna, abd, ab
avrupa, donald trump, elon musk, ukrayna, abd, ab

Trump: Avrupa kötüye gidiyor

01:44 09.12.2025
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Trump, ABD’nin artık Ukrayna çatışmasına para ayırmadığını, insani temelde barış çabalarına odaklandığını belirtirken, AB’nin X’e yönelik cezasını da eleştirerek Avrupa’nın 'kötüye gittiğini' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya artık para harcamadığını ve bunun yerine barışı sağlamak için insani bir temelde zaman ayırdığını söyledi.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında,
Ukrayna'ya para harcamıyoruz. Yaptığımız şey, insani bir temelde zaman harcamak. Can kayıplarının önüne geçip geçemeyeceğimizi görmek istiyoruz

'Avrupa kötüye gidiyor'

Ayrıca Trump AB'nin sosyal medya platformu X'e uyguladığı cezaya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 'kötüye' gittiğini söyledi:

Avrupa birçok konuda çok dikkatli olmalı. Avrupa'yı korumak istiyoruz. Avrupa kötüye gidiyor. Bu durum halk için çok çok kötü. Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz

Ayrıca Trump, Elon Musk'ın bu konuda Trump'ı arayıp yardım istemediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
DÜNYA
Zaharova: ABD Ulusal Güvenlik Stratejisinde Rusya’ya yönelik baskı çağrısı yok
Dün, 21:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала