Japonya açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem
Japonya’nın Aomori eyaleti açıklarında 5.9 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Bu, bölgede üç gün içinde yaşanan ikinci sarsıntı oldu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Japonya Meteoroloji Ajansı, Aomori eyaleti açıklarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Yerel saatle 23.52’de meydana gelen deprem, yerin 30 kilometre (18.6 mil) derinliğinde oluştu ve 7 üzerinden 4 şiddetinde hissedildi.Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya’nın Aomori eyaleti açıklarında 5.9 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Bu, bölgede üç gün içinde yaşanan ikinci sarsıntı oldu.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Aomori eyaleti açıklarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 23.52’de meydana gelen deprem, yerin 30 kilometre (18.6 mil) derinliğinde oluştu ve 7 üzerinden 4 şiddetinde hissedildi.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.