https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/izmirde-planli-su-kesintisi-uygulamasi-uzatildi-hangi-ilcelerde-saat-kacta-su-kesilecek-1099508084.html

İzmir'de planlı su kesintisi uygulaması uzatıldı: Hangi ilçelerde saat kaçta su kesilecek?

İzmir'de planlı su kesintisi uygulaması uzatıldı: Hangi ilçelerde saat kaçta su kesilecek?

Sputnik Türkiye

İzmir'de planlı su kesintisi uygulaması 30 Eylül'e kadar uzatıldı. İZSU; hangi ilçede, hangi saatlerde su kesintisi yapılacağını açıkladı. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T15:36+0300

2025-09-19T15:36+0300

2025-09-19T15:36+0300

türki̇ye

elektrik

elektrik kesintisi

i̇zmir

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098433329_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_3f649dc23fb7b8e06352b5fcde85578a.jpg

İzmir'de su kesintisi uygulamasının uzatılmasına karar verildi.Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.Bu uygulama 30 Eylül'e kadar devam edecek.İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak?Kesintiler; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede iki günde bir olarak uygulanmaya devam edecek.Hangi ilçede saat kaçta su kesilecek?İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Bu ilçelere 23.00'ten 05.00'e kadar su verilmeyecek.İkinci bölge olan Su kesintisi programıBölge 1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi Kesinti zamanı: 19-21-23-25-27-29 Eylül tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arasıBölge 1 mahalleleri:Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleriBayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleriBornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.Bölge-2 mahalleleriKonak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir - Emrez Mahallesi (kısmen)Kesinti zamanları: 20-22-24-26-28-30 Eylül tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir su kesintisi, izmir su kesintileri, izmirde su kesintisi, izmir su arıza, izmir su arıza sorgulama, izmir su kesintisi listesi, izmir su kesintisi ne zaman gelecek, izmirde sular ne zaman gelecek, izmir su arıza telefon, izmir su kesintisi güncel, izmir su kesintisi haber, izmir su kesintisi duyuru, izmir su kesintisi sorgulama, izmir su kesintisi izsu, izsu su kesintisi, izsu su kesintileri, izsu duyuru, izsu arıza, izmir izsu su kesintisi, izmir su kesintisi, izmir su kesintileri, izmirde su kesintisi, izmir su kesintisi bugün, izmir su kesintisi yarın, izmir su kesintisi saat kaçta, izmir su kesintisi ne zaman bitecek, izmir su kesintisi güncel, izmirde sular ne zaman gelecek, izmir su arıza, izmir su arıza sorgulama, izmir su arıza telefon, izmir su kesintisi haber, izmir su kesintisi duyuru, izmir su kesintisi sorgulama, izmir su kesintisi listesi, izmir su kesintisi izsu, izsu su kesintisi, izsu su kesintileri, izsu duyuru, izsu arıza, izmir izsu su kesintisi