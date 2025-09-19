İzmir'de planlı su kesintisi uygulaması uzatıldı: Hangi ilçelerde saat kaçta su kesilecek?
İzmir'de planlı su kesintisi uygulaması 30 Eylül'e kadar uzatıldı. İZSU; hangi ilçede, hangi saatlerde su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İzmir'de su kesintisi uygulamasının uzatılmasına karar verildi.
Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.
Bu uygulama 30 Eylül'e kadar devam edecek.
İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Kesintiler; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede iki günde bir olarak uygulanmaya devam edecek.
Hangi ilçede saat kaçta su kesilecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan
Karşıyaka,
Çiğli,
Bayraklı,
Menemen,
Bornova,
Gaziemir,
Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 19, 21, 23, 25, 27, 29 Eylül'de su kesintisi yapılacak.
Bu ilçelere 23.00'ten 05.00'e kadar su verilmeyecek.
İkinci bölge olan
Karabağlar,
Konak,
Bornova,
Balçova,
Narlıdere,
Güzelbahçe,
Buca
Gaziemir ilçelerinde ise belirlenen mahallelerde 20, 22, 24, 26, 28, 30 Eylül'de saat 23.00 ile 05.00 arasında sular akmayacak.
Su kesintisi programı
Bölge 1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi
Kesinti zamanı: 19-21-23-25-27-29 Eylül tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
Bölge 1 mahalleleri:
Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,
Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri
Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,
Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri
Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.
Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,
Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.
Bölge-2 mahalleleri
Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir - Emrez Mahallesi (kısmen)
Kesinti zamanları: 20-22-24-26-28-30 Eylül tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
Karabağlar ilçesi mahalleleri:
Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.
Konak ilçesi mahalleleri:
Kadriye, 19 Mayıs, Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik.
Bornova ilçesi mahalleleri:
Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer.
Balçova ilçesi mahalleleri:
Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.
Narlıdere ilçesi mahalleleri:
İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale.
Güzelbahçe ilçesi mahalleleri:
Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.
Buca ilçesi mahalleleri:
29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer.
