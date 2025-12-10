https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/izlanda-israile-izin-verilmesine-tepki-olarak-2026-eurovisiondan-cekildi-1101694882.html

İzlanda, İsrail’e izin verilmesine tepki olarak 2026 Eurovision’dan çekildi

İzlanda, İsrail'e izin verilmesine tepki olarak 2026 Eurovision'dan çekildi

İzlanda, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) geçen hafta İsrail’in yarışmaya katılmasına izin vermesi sonrası, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na İsrail'in katılıma izin veren Avrupa Yayın Birliği'ne bir tepki de İzlanda'dan geldi.Ülkenin kamu yayıncısı RUV, İsrail’e izin verilmesine tepki olarak 2026 Eurovision’dan çekildiğini açıkladı. İsrail’e gelecek yıl Mayıs ayında Viyana’da düzenlenecek Eurovision’a katılım izni verilmesi, daha önce İspanya, Hollanda, İrlanda ve Slovenya’nın protesto amacıyla yarışmadan çekilmesine yol açmıştı. Bu ülkeler, kararın gerekçesi olarak İsrail’in Gazze’deki savaş sırasındaki tutumunu göstermişti.

