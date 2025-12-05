https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/tartisma-yaratmisti-kamu-yoneticilerine-30-bin-tl-seyyanen-zam-geri-cekildi-1101568349.html

Tartışma yaratmıştı: Kamu yöneticilerine 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi

Tartışma yaratmıştı: Kamu yöneticilerine 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi

Kamuoyunda tepki çeken üst düzey yöneticilere 30 bin lira seyyanen zam düzenlemesi Meclis gündeminden çıkarıldı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

tbmm

seyyanen zam

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine rağmen kamuoyunda tepki çeken ve üst düzey yöneticiler ile uzman personele 30 bin lira seyyanen zam öngören düzenleme Meclis gündeminden geri çekildi.Konuyla ilgili televizyon yayınında konuşan Cem Küçük, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme tepkilerin ardından geri çekildi" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 30 bin kişi faydalanacaktıMeclis Başkanlığı’na sunulan ve komisyondan hızla geçen düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve uzman kadrolarına brüt 30 bin TL ek ödeme yapılmasını öngörüyordu. Düzenleme, yaklaşık 30 bin kamu çalışanını ilgilendiriyordu.

