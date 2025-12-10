Türkiye
İklim değişikliği çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor: Sıcaklık artışı öğrenmeyi yavaşlatıyor
İklim değişikliği çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor: Sıcaklık artışı öğrenmeyi yavaşlatıyor
Yeni bir araştırma, artan hava sıcaklıklarının küçük çocukların gelişimlerini olumsuz etkilediğini ortaya koydu. 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son bilimsel çalışma, yükselen sıcaklıkların özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel gelişimini yavaşlattığını gösterdi. Araştırma, ortalama en yüksek sıcaklığı 30 santigrat derecenin üzerinde olan bölgelerde yaşayan 3-4 yaş grubu çocukların, daha serin yerlerdeki akranlarına kıyasla temel öğrenme becerilerinde geride kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çalışma, Gambiya, Gürcistan, Madagaskar, Malawi, Filistin ve Sierra Leone'den yaklaşık 20 bin çocuğun verileri incelenerek yapıldı. En çok kim etkileniyor?Elde edilen bulgular, sıcaklığın çocuk gelişimi üzerindeki etkisinin herkes için aynı olmadığını gösterdi. Ekonomik olarak dezavantajlı hanelerde, temiz suya sınırlı erişimi olan evlerde ve yoğun nüfuslu kentsel alanlarda yaşayan çocukların, aşırı sıcaktan en fazla olumsuz etkilenen gruplar olduğu belirtildi. Araştırmaya göre, mevsimsel ve bölgesel faktörler kontrol edildiğinde, ortalama en yüksek sıcaklığı 30 derecenin üzerinde olan yerlerdeki çocukların, 26 derecenin altındaki bölgelerdeki çocuklara kıyasla temel okur-yazarlık ve sayısal beceri gelişim hedeflerini karşılama olasılığı yüzde 5 ila 6.7 oranında daha düşük çıktı.
Yeni bir araştırma, artan hava sıcaklıklarının küçük çocukların gelişimlerini olumsuz etkilediğini ortaya koydu. 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalan çocukların temel okur-yazarlık ve sayısal beceri gelişim hedeflerini karşılama olasılığı yaklaşık yüzde 7'ye kadar daha düşük çıktı.
İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son bilimsel çalışma, yükselen sıcaklıkların özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel gelişimini yavaşlattığını gösterdi.
Araştırma, ortalama en yüksek sıcaklığı 30 santigrat derecenin üzerinde olan bölgelerde yaşayan 3-4 yaş grubu çocukların, daha serin yerlerdeki akranlarına kıyasla temel öğrenme becerilerinde geride kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Çalışma, Gambiya, Gürcistan, Madagaskar, Malawi, Filistin ve Sierra Leone'den yaklaşık 20 bin çocuğun verileri incelenerek yapıldı.

En çok kim etkileniyor?

Elde edilen bulgular, sıcaklığın çocuk gelişimi üzerindeki etkisinin herkes için aynı olmadığını gösterdi.
Ekonomik olarak dezavantajlı hanelerde, temiz suya sınırlı erişimi olan evlerde ve yoğun nüfuslu kentsel alanlarda yaşayan çocukların, aşırı sıcaktan en fazla olumsuz etkilenen gruplar olduğu belirtildi.
Araştırmaya göre, mevsimsel ve bölgesel faktörler kontrol edildiğinde, ortalama en yüksek sıcaklığı 30 derecenin üzerinde olan yerlerdeki çocukların, 26 derecenin altındaki bölgelerdeki çocuklara kıyasla temel okur-yazarlık ve sayısal beceri gelişim hedeflerini karşılama olasılığı yüzde 5 ila 6.7 oranında daha düşük çıktı.
