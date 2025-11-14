Türkiye
Huriye Helvacı ve oğlunun sır ölümünde kritik gelişme: Kayıp cep telefonu ormanda bulundu
Huriye Helvacı ve oğlunun sır ölümünde kritik gelişme: Kayıp cep telefonu ormanda bulundu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada önemli... 14.11.2025
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yürütülen soruşturmada, 43 yaşındaki Huriye Helvacı’nın kayıp cep telefonu bulundu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bölgede araştırma yapan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonun Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Kadına ait başka bir kayıp eşya bulunmadığından arama çalışmaları bu noktada tamamlandı.Cesetler 50 metre arayla tespit edildiAnne ve oğul, 2 Kasım’da evden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. Yapılan geniş çaplı aramaların ardından, 11 Kasım’da 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedeni Köseali köyündeki ormanlık arazi içinde, bir şelalenin tabanında bulundu.Huriye Helvacı’nın cansız bedeni ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst kısmında tespit edildi.İlk incelemede darp izi yokYapılan kriminal incelemede, Huriye Helvacı'nın kıyafetlerinin cesedine 15 metre uzaklıkta olduğu belirlendi. Savcılık ve jandarma tarafından yapılan ilk kontrollerde, kadının vücudunda delici-kesici alet yarası, darp ya da mücadele izi bulunmadığı açıklandı.Hipotermi ihtimali araştırılıyorEkipler, olay yerindeki bulgular nedeniyle hipotermi ihtimali üzerinde duruyor. Uzman raporlarına göre aşırı soğuk durumlarında kişiler “paradoksal soyunma" olarak bilinen bir etkiyle, ölmeden önce anormal sıcaklık hissi yaşayarak kıyafetlerini çıkartabiliyor. Bu nedenle Helvacı’nın kıyafetlerinin cesetten uzak bulunması, soruşturmada önemli bir değerlendirme olarak ele alındı.Anne ve oğlunun kesin ölüm nedenleri, Ankara’da yapılacak ayrıntılı otopsi sonrası netleşecek.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 2 Kasım’dan bu yana kayıp olan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri, Helvacı'nın kayıp cep telefonunu ormanlık alanda buldu.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yürütülen soruşturmada, 43 yaşındaki Huriye Helvacı’nın kayıp cep telefonu bulundu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bölgede araştırma yapan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonun Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Kadına ait başka bir kayıp eşya bulunmadığından arama çalışmaları bu noktada tamamlandı.

Cesetler 50 metre arayla tespit edildi

Anne ve oğul, 2 Kasım’da evden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. Yapılan geniş çaplı aramaların ardından, 11 Kasım’da 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedeni Köseali köyündeki ormanlık arazi içinde, bir şelalenin tabanında bulundu.
Huriye Helvacı’nın cansız bedeni ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst kısmında tespit edildi.

İlk incelemede darp izi yok

Yapılan kriminal incelemede, Huriye Helvacı'nın kıyafetlerinin cesedine 15 metre uzaklıkta olduğu belirlendi. Savcılık ve jandarma tarafından yapılan ilk kontrollerde, kadının vücudunda delici-kesici alet yarası, darp ya da mücadele izi bulunmadığı açıklandı.

Hipotermi ihtimali araştırılıyor

Ekipler, olay yerindeki bulgular nedeniyle hipotermi ihtimali üzerinde duruyor. Uzman raporlarına göre aşırı soğuk durumlarında kişiler “paradoksal soyunma" olarak bilinen bir etkiyle, ölmeden önce anormal sıcaklık hissi yaşayarak kıyafetlerini çıkartabiliyor. Bu nedenle Helvacı’nın kıyafetlerinin cesetten uzak bulunması, soruşturmada önemli bir değerlendirme olarak ele alındı.
Anne ve oğlunun kesin ölüm nedenleri, Ankara’da yapılacak ayrıntılı otopsi sonrası netleşecek.
