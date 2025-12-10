https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/gullunun-supheli-olumu-gozaltindaki-kizinin-celiskili-ifadeleri-dikkat-cekti-dosyya-gizlilik-karari-1101681949.html
Güllü’nün şüpheli ölümü: Gözaltındaki kızının çelişkili ifadeleri dikkat çekti, dosyaya gizlilik kararı
Sputnik Türkiye
13:24 10.12.2025 (güncellendi: 13:33 10.12.2025)
Yalova’da, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da yakalanarak Yalova’ya getirildi. İkili, “Kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltında tutulurken, dosyada gizlilik kararı bulunuyor.
Şarkıcı Güllü’nün Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da yakalanmalarının ardından Yalova’ya getirildi.
İki ismin emniyetteki sorguları devam ediyor.
17 yaşındaki İrem serbest bırakıldı, iki kişi daha gözaltında
Operasyonda, Gülter ve Ulu ile aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı.
Öte yandan, Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de gözaltına alındı.
Bu isimlerin de soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltı, dosyaya gizlilik kararı
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun “Kasten öldürme” suçundan gözaltına alındıkları belirtildi.
Dosyaya “kuvvetli somut delillerin” girdiği ve soruşturma hakkında gizlilik kararı verildiği bildirildi.
İfadeler ile olay yeri canlandırması arasında çelişkiler
Soruşturmada görevli bilirkişilerin olay yerinde yaptıkları inceleme sırasında, verilen ilk ifadelerle, olay yerindeki canlandırma sırasında ortaya çıkan anlatımlar arasında çelişkiler olduğu tespit edildi.
Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanlarda alınan, toplam 3 ayrı ifadeleri arasında da çelişkilerin bulunduğu kaydedildi.
'İğneyle kuyu kazar gibi soruşturma yürüttük'
Şüphelilerle ilgili işlemler sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı yazılı bir açıklama yaptı. Başsavcı, soruşturmanın yöntemine ve hassasiyetine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.