Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den ayrılık açıklaması: 'Beni çok özleyeceksiniz'





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanından 1-0 mağlup dönen Galatasaray’da Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.Icardi paylaşımında, bazı Türk gazetecilerin kulübün kendisini aradığına dair iddialar ortaya attığını hatırlatarak, “Adımın iş yaptığını ve bazı Türk ‘gazetecilerin’, kulübün beni arayıp sözleşmemi ‘yenilemeyeceklerini’ bildirdiğini yaymak istediğini anlıyorum… ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar” ifadelerini kullandı.Dünkü mağlubiyetin ardından bu haberlerin ortaya çıkarıldığını söyleyen Icardi, “Dünkü yenilgiyi örtmek için, haber olmayan bir şeyi haber diye mi satmak istiyorlar? Çünkü sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor” dedi.İsminin bu tür iddialar için kullanılmasına izin vermediğini vurgulayan yıldız oyuncu, sözleşmesi sona erdiğinde Galatasaray’dan başı dik ayrılacağını belirterek, “Varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu tamamen ve yüzde 100 benim kararım olur, kimsenin değil” sözlerini kaydetti.Icardi, “Birkaç ay daha Icardi’ye sahipsiniz. Tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

