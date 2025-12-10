https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/fransiz-analist-martin-zelenskiyin-secim-hazirligi-askeri-kayiplar-ve-bati-kaynaklarinin-1101696846.html

Fransız Analist Martin: Zelenskiy’in seçim hazırlığı askeri kayıplar ve Batı kaynaklarının tükenmesiyle ilgili

Fransız Analist Martin: Zelenskiy’in seçim hazırlığı askeri kayıplar ve Batı kaynaklarının tükenmesiyle ilgili

Fransız analist François Martin, Zelenskiy’in seçim açıklamasını Ukrayna’daki artan askeri kayıplar, tükenen Batı desteği ve yolsuzluk skandallarıyla... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

Fransız analist François Martin, Zelenskiy’in seçim düzenlemeye hazır olduğu açıklamasını, Ukrayna ordusunun son dönemdeki kayıpları, Kiev’e aktarılan Batı kaynaklarının tükenmesi ve üst düzey yönetimde ortaya çıkan yolsuzluk skandalıyla ilişkilendirdi. Fransız analist François Martin, Sputnik Afrika’ya yaptığı değerlendirmede, Zelenskiy’in seçim çağrısını ‘oldukça olumlu bir işaret’ olarak nitelendirirken, süreçte ‘izleri karıştırma’ riskinin bulunduğunu belirtti. Analist, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerde Rusya ve ABD’nin, ‘bir tür Yalta Konferansı’ düzenlemeye çalıştığını söyledi. Martin, “Amerikalı yatırımcıları ilgilendirebilecek nadir toprak metalleri, petrol ve gaz sektörünün gelişimi, buz kıran projeleri gibi her konuda anlaşıyorlar. Her şey masada” dedi. Analist, Avrupa’nın bir noktada, Amerikalılar her şeyi alacakları için süreçten tamamen dışlanacağını ve yapacak bir şeylerinin olmayacağını anlayaklarını belirtti. Martin, Donald Trump’ın son açıklamalarının, Avrupa ve Ukrayna’nın giderek daha fazla izole olacağını gösterdiğini söyledi.

