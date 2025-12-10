https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/euroclear-ceosu-rus-varliklarinin-kiev-icin-kullanilmasi-konfiskasyon-olarak-algilanabilir-1101696250.html

Euroclear CEO'su: Rus varlıklarının Kiev için kullanılması ‘konfiskasyon’ olarak algılanabilir

Euroclear CEO'su: Rus varlıklarının Kiev için kullanılması ‘konfiskasyon’ olarak algılanabilir

Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama şirketi Euroclear CEO’su Valerie Urbain, AB’nin dondurduğu Rus Merkez Bankası varlıklarının Ukrayna için kredi amaçlı kullanılmasının ciddi sonuçları olacağını belirtti. İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya verdiği demeçte Urbain, bu tarz bir işlemin yatırımcılar tarafından “konfiskasyon” (el koyma) olarak değerlendirilebileceğini söyledi.Urbain, “Euroclear, faizi olmayan ve geri ödemesi Rusya'nın Ukrayna’ya yapacağı tazminat ödemesi gibi bizim hiçbir kontrolümüz olmayan koşullara bağlı bir yapıya yatırım yapmaya zorlanırsa, bu kesinlikle bir tür el koyma gibi algılanır” dedi.Urbain, olası senaryolarda, örneğin uluslararası bir mahkemenin Rusya lehine karar vermesi ya da AB’nin yaptırımları kaldırması durumunda kurumun Rusya’ya zararı tazmin etme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, şöyle devam etti:Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 135 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Buna rağmen Avrupa Komisyonu söz konusu öneriyi teknik inceleme için AB Daimi Temsilciler Komitesi’ne gönderdi ve teklifin Aralık ayı ortasında yapılması planlanan AB Zirvesi’nde oylamaya sunulması bekleniyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

