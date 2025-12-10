https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/dunyada-bir-ilk-italyan-mutfagi-unesco-korumasi-altinda-1101693704.html

Dünyada bir ilk: İtalyan mutfağı UNESCO koruması altında

Sputnik Türkiye

UNESCO, İtalyan mutfağını 'Somut olmayan kültürel miras' listesine ekledi. İtalya, belirli bir yemek değil, tüm ulusal mutfağı bu onuru alan ilk ülke oldu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye

İtalyan mutfağı artık resmi olarak dünya mirası. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Delhi'de düzenlenen toplantısında İtalyan mutfağını korunması gereken kültürel miras listesine dahil etti. . İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ekim 2022'de iktidara geldikten kısa bir süre sonra bu tanınma için resmi başvuruyu başlatmıştı.Hükümetin yoğun çalışması sonuç verdiHükümet, başvuru sürecinde İtalyan yemeğinin aileleri ve toplulukları bir araya getiren sosyal bir ritüel olduğuna ve kültürle olan derin bağlarına vurgu yaptı. Bu tanıtım kampanyası kapsamında, geçen eylül ayında Başbakan Meloni ve diğer hükümet yetkilileri aileleriyle birlikte Roma Forumu'nda açık havada pazar öğle yemeği etkinliğine katılmıştı.Turizm beklentisi artıyorUzmanlar, bu kararın İtalya turizmi üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyor. Sapienza Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapora göre, daha önce UNESCO listesine giren Prosecco tepeleri ve Pantelleria adası gibi yerler turizmde büyük bir artış sağlamıştı. İtalyan mutfağının listeye eklenmesiyle benzer bir turistik çekim etkisi yaratması öngörülüyor.

