https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/dunyada-bir-ilk-italyan-mutfagi-unesco-korumasi-altinda-1101693704.html
Dünyada bir ilk: İtalyan mutfağı UNESCO koruması altında
Dünyada bir ilk: İtalyan mutfağı UNESCO koruması altında
Sputnik Türkiye
UNESCO, İtalyan mutfağını 'Somut olmayan kültürel miras' listesine ekledi. İtalya, belirli bir yemek değil, tüm ulusal mutfağı bu onuru alan ilk ülke oldu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T19:18+0300
2025-12-10T19:18+0300
2025-12-10T19:18+0300
yaşam
unesco
roma
pantelleria
delhi
mutfak
yemek
i̇talya
koruma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101693510_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_132459711bbfc8a1d91bd91a4b7ddd6c.jpg
İtalyan mutfağı artık resmi olarak dünya mirası. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Delhi'de düzenlenen toplantısında İtalyan mutfağını korunması gereken kültürel miras listesine dahil etti. . İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ekim 2022'de iktidara geldikten kısa bir süre sonra bu tanınma için resmi başvuruyu başlatmıştı.Hükümetin yoğun çalışması sonuç verdiHükümet, başvuru sürecinde İtalyan yemeğinin aileleri ve toplulukları bir araya getiren sosyal bir ritüel olduğuna ve kültürle olan derin bağlarına vurgu yaptı. Bu tanıtım kampanyası kapsamında, geçen eylül ayında Başbakan Meloni ve diğer hükümet yetkilileri aileleriyle birlikte Roma Forumu'nda açık havada pazar öğle yemeği etkinliğine katılmıştı.Turizm beklentisi artıyorUzmanlar, bu kararın İtalya turizmi üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyor. Sapienza Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapora göre, daha önce UNESCO listesine giren Prosecco tepeleri ve Pantelleria adası gibi yerler turizmde büyük bir artış sağlamıştı. İtalyan mutfağının listeye eklenmesiyle benzer bir turistik çekim etkisi yaratması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/iklim-degisikligi-cocuk-gelisimini-olumsuz-etkiliyor-sicaklik-artisi-ogrenmeyi-yavaslatiyor-1101685203.html
pantelleria
delhi
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101693510_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c2f482d50956c91946c256a83f91f35b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
unesco, roma, pantelleria , delhi, mutfak, yemek, i̇talya, koruma
unesco, roma, pantelleria , delhi, mutfak, yemek, i̇talya, koruma
Dünyada bir ilk: İtalyan mutfağı UNESCO koruması altında
UNESCO, İtalyan mutfağını 'Somut olmayan kültürel miras' listesine ekledi. İtalya, belirli bir yemek değil, tüm ulusal mutfağı bu onuru alan ilk ülke oldu.
İtalyan mutfağı artık resmi olarak dünya mirası. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Delhi'de düzenlenen toplantısında İtalyan mutfağını korunması gereken kültürel miras listesine dahil etti.
Bu kararla İtalya
, tek bir yemek veya geleneğin değil, ulusal mutfağının tamamının tescillendiği ilk ülke unvanını
kazandı.
. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ekim 2022'de iktidara geldikten kısa bir süre sonra bu tanınma için resmi başvuruyu başlatmıştı.
Hükümetin yoğun çalışması sonuç verdi
Hükümet, başvuru sürecinde İtalyan yemeğinin aileleri ve toplulukları bir araya getiren sosyal bir ritüel olduğuna ve kültürle olan derin bağlarına vurgu yaptı.
Bu tanıtım kampanyası kapsamında, geçen eylül ayında Başbakan Meloni ve diğer hükümet yetkilileri aileleriyle birlikte Roma Forumu'nda açık havada pazar öğle yemeği etkinliğine katılmıştı.
Turizm beklentisi artıyor
Uzmanlar, bu kararın İtalya turizmi üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyor. Sapienza Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapora göre, daha önce UNESCO listesine giren Prosecco tepeleri ve Pantelleria adası gibi yerler turizmde büyük bir artış sağlamıştı.
İtalyan mutfağının listeye eklenmesiyle benzer bir turistik çekim etkisi yaratması öngörülüyor.