Dünyada bir ilk: İtalyan mutfağı UNESCO koruması altında
Dünyada bir ilk: İtalyan mutfağı UNESCO koruması altında
Sputnik Türkiye
UNESCO, İtalyan mutfağını 'Somut olmayan kültürel miras' listesine ekledi. İtalya, belirli bir yemek değil, tüm ulusal mutfağı bu onuru alan ilk ülke oldu.
İtalyan mutfağı artık resmi olarak dünya mirası. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Delhi'de düzenlenen toplantısında İtalyan mutfağını korunması gereken kültürel miras listesine dahil etti. Bu kararla İtalya, tek bir yemek veya geleneğin değil, ulusal mutfağının tamamının tescillendiği ilk ülke unvanını kazandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ekim 2022'de iktidara geldikten kısa bir süre sonra bu tanınma için resmi başvuruyu başlatmıştı.

Hükümetin yoğun çalışması sonuç verdi

Hükümet, başvuru sürecinde İtalyan yemeğinin aileleri ve toplulukları bir araya getiren sosyal bir ritüel olduğuna ve kültürle olan derin bağlarına vurgu yaptı. Bu tanıtım kampanyası kapsamında, geçen eylül ayında Başbakan Meloni ve diğer hükümet yetkilileri aileleriyle birlikte Roma Forumu'nda açık havada pazar öğle yemeği etkinliğine katılmıştı.

Turizm beklentisi artıyor

Uzmanlar, bu kararın İtalya turizmi üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyor. Sapienza Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapora göre, daha önce UNESCO listesine giren Prosecco tepeleri ve Pantelleria adası gibi yerler turizmde büyük bir artış sağlamıştı. İtalyan mutfağının listeye eklenmesiyle benzer bir turistik çekim etkisi yaratması öngörülüyor.
Dünyada bir ilk: İtalyan mutfağı UNESCO koruması altında

19:18 10.12.2025
İtalyan mutfağı
İtalyan mutfağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
UNESCO, İtalyan mutfağını 'Somut olmayan kültürel miras' listesine ekledi. İtalya, belirli bir yemek değil, tüm ulusal mutfağı bu onuru alan ilk ülke oldu.
İtalyan mutfağı artık resmi olarak dünya mirası. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Delhi'de düzenlenen toplantısında İtalyan mutfağını korunması gereken kültürel miras listesine dahil etti.
Bu kararla İtalya, tek bir yemek veya geleneğin değil, ulusal mutfağının tamamının tescillendiği ilk ülke unvanını kazandı.
. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ekim 2022'de iktidara geldikten kısa bir süre sonra bu tanınma için resmi başvuruyu başlatmıştı.

Hükümetin yoğun çalışması sonuç verdi

Hükümet, başvuru sürecinde İtalyan yemeğinin aileleri ve toplulukları bir araya getiren sosyal bir ritüel olduğuna ve kültürle olan derin bağlarına vurgu yaptı.
Bu tanıtım kampanyası kapsamında, geçen eylül ayında Başbakan Meloni ve diğer hükümet yetkilileri aileleriyle birlikte Roma Forumu'nda açık havada pazar öğle yemeği etkinliğine katılmıştı.

Turizm beklentisi artıyor

Uzmanlar, bu kararın İtalya turizmi üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyor. Sapienza Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapora göre, daha önce UNESCO listesine giren Prosecco tepeleri ve Pantelleria adası gibi yerler turizmde büyük bir artış sağlamıştı.
İtalyan mutfağının listeye eklenmesiyle benzer bir turistik çekim etkisi yaratması öngörülüyor.
