Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Antalya ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Antalya ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Antalya ve çevresinde hissedilen son dakika deprem meydana geldi. Saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Afet ve... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
Antalya'da son dakika deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve illerden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Serik olan 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.Kandilli Rasathanesi'nden depremin büyüklüğüne ilişkin farklı bir açıklamada geldi. Kandilli'ye göre, Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 13.21'de gerçekleşen deprem, 28.25 kilometre derinlikte meydana geldi. Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.Yerlikaya, Serik'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullan4-5 saat kritik: 'Bu bize bir alarmdır'Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, canlı yayında yaptığı açıklamada bölge için önemli uyarılarda bulundu. Bektaş, tedbirli olmak gerektiğini belirterek 4-5 saatin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bektaş, şunları kaydetti:"Bizi tedirgin ediyor. Öncü deprem olabilir. 6-6.5 büyüklüğünde bir depreme hazır olunması gerekiyor, tetikte olmamız gerekiyor. Bundan daha büyük bir deprem gelirse iş ciddiyete biner. Zaman vermek mümkün değil. Bu bize bir alarmdır. "
SON HABERLER
son dakika deprem, deprem mi oldu, antalya deprem, antalya'da deprem mi oldu, son dakika antalya
son dakika deprem, deprem mi oldu, antalya deprem, antalya'da deprem mi oldu, son dakika antalya

Antalya ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı

13:29 08.12.2025 (güncellendi: 14:28 08.12.2025)
Deprem
Abone ol
Antalya ve çevresinde hissedilen son dakika deprem meydana geldi. Saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Antalya'da son dakika deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve illerden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Serik olan 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nden depremin büyüklüğüne ilişkin farklı bir açıklamada geldi. Kandilli'ye göre, Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.21'de gerçekleşen deprem, 28.25 kilometre derinlikte meydana geldi. Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.
Yerlikaya, Serik'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullan

4-5 saat kritik: 'Bu bize bir alarmdır'

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, canlı yayında yaptığı açıklamada bölge için önemli uyarılarda bulundu. Bektaş, tedbirli olmak gerektiğini belirterek 4-5 saatin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bektaş, şunları kaydetti:
"Bizi tedirgin ediyor. Öncü deprem olabilir. 6-6.5 büyüklüğünde bir depreme hazır olunması gerekiyor, tetikte olmamız gerekiyor. Bundan daha büyük bir deprem gelirse iş ciddiyete biner. Zaman vermek mümkün değil. Bu bize bir alarmdır. "
Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Bursa depremi uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Antalya için kritik uyarı: Tehlikeli fay hattını açıkladı, 'dikkatle izlenmesi gerekir'
12:14
