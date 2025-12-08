https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/antalyada-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1101622354.html
Antalya ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Antalya'da son dakika deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve illerden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Serik olan 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.Kandilli Rasathanesi'nden depremin büyüklüğüne ilişkin farklı bir açıklamada geldi. Kandilli'ye göre, Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 13.21'de gerçekleşen deprem, 28.25 kilometre derinlikte meydana geldi. Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.Yerlikaya, Serik'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullan4-5 saat kritik: 'Bu bize bir alarmdır'Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, canlı yayında yaptığı açıklamada bölge için önemli uyarılarda bulundu. Bektaş, tedbirli olmak gerektiğini belirterek 4-5 saatin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bektaş, şunları kaydetti:"Bizi tedirgin ediyor. Öncü deprem olabilir. 6-6.5 büyüklüğünde bir depreme hazır olunması gerekiyor, tetikte olmamız gerekiyor. Bundan daha büyük bir deprem gelirse iş ciddiyete biner. Zaman vermek mümkün değil. Bu bize bir alarmdır. "
13:29 08.12.2025 (güncellendi: 14:28 08.12.2025)
