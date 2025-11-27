https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/danimarkadan-trumpa-karsi-gece-nobeti-gronland-krizi-sonrasi-ozel-birim-kuruldu-1101360915.html

Danimarka'dan Trump'a karşı 'Gece nöbeti': Grönland krizi sonrası özel birim kuruldu

Danimarka'dan Trump'a karşı 'Gece nöbeti': Grönland krizi sonrası özel birim kuruldu

Sputnik Türkiye

Danimarka, Trump'ın Grönland'ı satın alma tehdidi sonrası Dışişleri Bakanlığı'nda 'gece nöbeti' başlattı. Her akşam 17:00'de başlayan nöbette, ABD'deki... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T18:50+0300

2025-11-27T18:50+0300

2025-11-27T18:50+0300

dünya

avrupa

donald trump

abd

grönland

dışişleri bakanlığı

danimarka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094384812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c0112d4c487c08239888c10700d2130.jpg

Danimarka hükümeti, Donald Trump'ın açıklama ve hareketlerini takip etmek için Dışişleri Bakanlığı'nda "gece nöbeti" sistemi kurdu. Politiken gazetesinin haberine göre, bu uygulama ilk kez bu bahar Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehdidinde bulunması sonrası hayata geçirildi.Gece nöbeti her gün saat 17:00'de başlıyor ve 07:00'de ABD'deki gelişmeleri özetleyen bir rapor hükümetin ilgili birimlerine dağıtılıyor. Kaynaklar, Grönland krizi ve Danimarka-ABD arasındaki saat farkının bu düzenlemede önemli rol oynadığını belirtti.'ABD ittifakı artık yok'Eski Danimarka savunma istihbarat analisti Jacob Kaarsbo, bu gelişmenin ABD'nin Danimarka'nın en büyük ve önemli müttefiki olduğu fikrinin artık geçersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Kaarsbo, "İttifaklar ortak değerler ve ortak tehdit algısı üzerine kuruludur. Trump bunların hiçbirini bizimle paylaşmıyor" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı, herkesin telefonuna sarılıp ABD haberlerini takip etmek yerine, Trump'ı izlemek için "kolektif bir çaba" gösterdiklerini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/beyaz-saray-yakinindaki-saldirinin-ardindan-trump-izinsin-gocmenler-ana-tehdit-1101329036.html

abd

grönland

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, donald trump, abd, grönland, dışişleri bakanlığı, danimarka