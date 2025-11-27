Türkiye
Danimarka'dan Trump'a karşı 'Gece nöbeti': Grönland krizi sonrası özel birim kuruldu
Danimarka hükümeti, Donald Trump'ın açıklama ve hareketlerini takip etmek için Dışişleri Bakanlığı'nda "gece nöbeti" sistemi kurdu. Politiken gazetesinin haberine göre, bu uygulama ilk kez bu bahar Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehdidinde bulunması sonrası hayata geçirildi.Gece nöbeti her gün saat 17:00'de başlıyor ve 07:00'de ABD'deki gelişmeleri özetleyen bir rapor hükümetin ilgili birimlerine dağıtılıyor. Kaynaklar, Grönland krizi ve Danimarka-ABD arasındaki saat farkının bu düzenlemede önemli rol oynadığını belirtti.'ABD ittifakı artık yok'Eski Danimarka savunma istihbarat analisti Jacob Kaarsbo, bu gelişmenin ABD'nin Danimarka'nın en büyük ve önemli müttefiki olduğu fikrinin artık geçersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Kaarsbo, "İttifaklar ortak değerler ve ortak tehdit algısı üzerine kuruludur. Trump bunların hiçbirini bizimle paylaşmıyor" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı, herkesin telefonuna sarılıp ABD haberlerini takip etmek yerine, Trump'ı izlemek için "kolektif bir çaba" gösterdiklerini açıkladı.
Danimarka'dan Trump'a karşı 'Gece nöbeti': Grönland krizi sonrası özel birim kuruldu

18:50 27.11.2025
Danimarka, Trump'ın Grönland'ı satın alma tehdidi sonrası Dışişleri Bakanlığı'nda 'gece nöbeti' başlattı. Her akşam 17:00'de başlayan nöbette, ABD'deki gelişmelerin sabah 07:00'de hükümete raporlanacağı bildirildi.
Danimarka hükümeti, Donald Trump'ın açıklama ve hareketlerini takip etmek için Dışişleri Bakanlığı'nda "gece nöbeti" sistemi kurdu. Politiken gazetesinin haberine göre, bu uygulama ilk kez bu bahar Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehdidinde bulunması sonrası hayata geçirildi.
Gece nöbeti her gün saat 17:00'de başlıyor ve 07:00'de ABD'deki gelişmeleri özetleyen bir rapor hükümetin ilgili birimlerine dağıtılıyor. Kaynaklar, Grönland krizi ve Danimarka-ABD arasındaki saat farkının bu düzenlemede önemli rol oynadığını belirtti.

'ABD ittifakı artık yok'

Eski Danimarka savunma istihbarat analisti Jacob Kaarsbo, bu gelişmenin ABD'nin Danimarka'nın en büyük ve önemli müttefiki olduğu fikrinin artık geçersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Kaarsbo, "İttifaklar ortak değerler ve ortak tehdit algısı üzerine kuruludur. Trump bunların hiçbirini bizimle paylaşmıyor" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, herkesin telefonuna sarılıp ABD haberlerini takip etmek yerine, Trump'ı izlemek için "kolektif bir çaba" gösterdiklerini açıkladı.
