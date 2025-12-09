Erdoğan: 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir

Suriye halkının son 1 yılda onca zorluğa, Esad diktatörünün bıraktığı enkaza rağmen ülkelerini ayağa kaldırma mücadelesi verdiklerini memnuniyetle görüyoruz. 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir. Suriye'de toprak bütünlüğü olmalı. Suriye'de en zor dönem geride kaldı. Yeni dönemde de kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bir daha eski kötü dünlere dönüş olmayacaktır. Yeni bir Suriye kuruluyor