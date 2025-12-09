https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/erdogan-10-mart-mutabakatinin-hayata-gecirilmesi-bircok-dugumu-cozecektir-1101656753.html
Erdoğan: 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusunda kritik mesajlar verdi ve "10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir" dedi. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T14:40+0300
2025-12-09T14:40+0300
2025-12-09T14:50+0300
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu:
2025
14:40 09.12.2025 (güncellendi: 14:50 09.12.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusunda kritik mesajlar verdi ve "10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu:
CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor
Suriye halkının son 1 yılda onca zorluğa, Esad diktatörünün bıraktığı enkaza rağmen ülkelerini ayağa kaldırma mücadelesi verdiklerini memnuniyetle görüyoruz. 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir. Suriye'de toprak bütünlüğü olmalı. Suriye'de en zor dönem geride kaldı. Yeni dönemde de kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bir daha eski kötü dünlere dönüş olmayacaktır. Yeni bir Suriye kuruluyor