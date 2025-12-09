Türkiye
Erdoğan: 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir
Erdoğan: 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusunda kritik mesajlar verdi ve "10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir" dedi. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu:Özgür Özel'e eleştiriSuriye mesajı
Erdoğan: 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir

14:40 09.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusunda kritik mesajlar verdi ve "10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu:

Özgür Özel'e eleştiri

CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor

Suriye mesajı

Suriye halkının son 1 yılda onca zorluğa, Esad diktatörünün bıraktığı enkaza rağmen ülkelerini ayağa kaldırma mücadelesi verdiklerini memnuniyetle görüyoruz. 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir. Suriye'de toprak bütünlüğü olmalı. Suriye'de en zor dönem geride kaldı. Yeni dönemde de kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bir daha eski kötü dünlere dönüş olmayacaktır. Yeni bir Suriye kuruluyor

