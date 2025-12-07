Türkiye
Büyükçekmece Adliyesi soygunu soruşturması: 10 kişi gözaltına alındı
Büyükçekmece Adliyesi soygunu soruşturması: 10 kişi gözaltına alındı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, emanet bürosundaki kasalardan çalınan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli emanet deposundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş firari şüpheli E.T. tarafından çalınmıştı.Polis, 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve firari şüpheli E.T.'nin yakınları ve kamera kayıtlarıyla tespit edilen 10 zanlıyı yakaladı. Soruşturma, faillerin organize hareket ettiği yönündeki bulgularla devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Büyükçekmece Adliyesi soygunu soruşturması: 10 kişi gözaltına alındı

14:27 07.12.2025
© AA / Cumhuriyet BaşsavcılığıBüyükçekmece Adliyesi soygunu
Büyükçekmece Adliyesi soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
© AA / Cumhuriyet Başsavcılığı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, emanet bürosundaki kasalardan çalınan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle ilgili olarak 10 şüpheli daha gözaltına alındı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli emanet deposundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş firari şüpheli E.T. tarafından çalınmıştı.
Polis, 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve firari şüpheli E.T.'nin yakınları ve kamera kayıtlarıyla tespit edilen 10 zanlıyı yakaladı.
Soruşturma, faillerin organize hareket ettiği yönündeki bulgularla devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
