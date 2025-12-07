https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/buyukcekmece-adliyesi-soygunu-sorusturmasi-10-kisi-gozaltina-alindi-1101604294.html

Büyükçekmece Adliyesi soygunu soruşturması: 10 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece Adliyesi soygunu soruşturması: 10 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, emanet bürosundaki kasalardan çalınan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli emanet deposundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş firari şüpheli E.T. tarafından çalınmıştı.Polis, 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve firari şüpheli E.T.'nin yakınları ve kamera kayıtlarıyla tespit edilen 10 zanlıyı yakaladı. Soruşturma, faillerin organize hareket ettiği yönündeki bulgularla devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

