‘Bülent Ersoy’un batan teknesi’ ilanı gündemde: Gerçek ortaya çıktı

Bir ilanda "Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesi satılık" ifadelerinin yer alması üzerine ünlü sanatçı açıklama yaptı. Ersoy, böyle bir olayın hiç... 10.12.2025

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir ikinci el satış platformunda yer alan dikkat çekici ilanla gündeme geldi. İlanda, “Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesi satılık” ifadeleri kullanıldı. Ancak geçmişte böyle bir olayın kaydedilmemiş olması ve Diva’nın açıklamaları, iddianın doğru olmadığını ortaya koydu.Şaşkınlık yaratan i̇lanSatışa çıkarılan teknenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“Tekne, Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul’dadır ve ticari evrakları uygundur.”İlanda yer alan bu bilgi, Ersoy’un geçmişte herhangi bir tekne kazasıyla gündeme gelmemiş olması nedeniyle merak uyandırdı.Ersoy: Geçmişte i̇ki teknem oldu ama hiçbiri batmadıİlan üzerine ulaşılan Bülent Ersoy, iddianın gerçek dışı olduğunu belirterek şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:“Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir işadamından almıştım ama sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum.”Ünlü sanatçı, ilandaki iddianın neden ortaya atıldığını anlamadığını belirterek, “Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz’da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım” dedi.

