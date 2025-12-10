https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/bulent-ersoyun-batan-teknesi-ilani-gundemde-gercek-ortaya-cikti-1101676195.html
‘Bülent Ersoy’un batan teknesi’ ilanı gündemde: Gerçek ortaya çıktı
‘Bülent Ersoy’un batan teknesi’ ilanı gündemde: Gerçek ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bir ilanda “Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesi satılık” ifadelerinin yer alması üzerine ünlü sanatçı açıklama yaptı. Ersoy, böyle bir olayın hiç... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T10:22+0300
2025-12-10T10:22+0300
2025-12-10T10:22+0300
türki̇ye
bülent ersoy
tekne
boğaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0b/1053739659_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_cfb6100012c7d78a6971108fe4141f40.jpg
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir ikinci el satış platformunda yer alan dikkat çekici ilanla gündeme geldi. İlanda, “Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesi satılık” ifadeleri kullanıldı. Ancak geçmişte böyle bir olayın kaydedilmemiş olması ve Diva’nın açıklamaları, iddianın doğru olmadığını ortaya koydu.Şaşkınlık yaratan i̇lanSatışa çıkarılan teknenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“Tekne, Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul’dadır ve ticari evrakları uygundur.”İlanda yer alan bu bilgi, Ersoy’un geçmişte herhangi bir tekne kazasıyla gündeme gelmemiş olması nedeniyle merak uyandırdı.Ersoy: Geçmişte i̇ki teknem oldu ama hiçbiri batmadıİlan üzerine ulaşılan Bülent Ersoy, iddianın gerçek dışı olduğunu belirterek şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:“Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir işadamından almıştım ama sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum.”Ünlü sanatçı, ilandaki iddianın neden ortaya atıldığını anlamadığını belirterek, “Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz’da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/galatasaray-monaco-deplasmanindan-puansiz-dondu-1101671927.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0b/1053739659_84:0:647:422_1920x0_80_0_0_2ef5d1c1c0a82e16102156c9d9af2e3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bülent ersoy, tekne, boğaz
bülent ersoy, tekne, boğaz
‘Bülent Ersoy’un batan teknesi’ ilanı gündemde: Gerçek ortaya çıktı
Bir ilanda “Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesi satılık” ifadelerinin yer alması üzerine ünlü sanatçı açıklama yaptı. Ersoy, böyle bir olayın hiç yaşanmadığını belirterek, “Benim teknem Boğaz’da batmadı” dedi.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir ikinci el satış platformunda yer alan dikkat çekici ilanla gündeme geldi. İlanda, “Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesi satılık” ifadeleri kullanıldı. Ancak geçmişte böyle bir olayın kaydedilmemiş olması ve Diva’nın açıklamaları, iddianın doğru olmadığını ortaya koydu.
Satışa çıkarılan teknenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Tekne, Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul’dadır ve ticari evrakları uygundur.”
İlanda yer alan bu bilgi, Ersoy’un geçmişte herhangi bir tekne kazasıyla gündeme gelmemiş olması nedeniyle merak uyandırdı.
Ersoy: Geçmişte i̇ki teknem oldu ama hiçbiri batmadı
İlan üzerine ulaşılan Bülent Ersoy, iddianın gerçek dışı olduğunu belirterek şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:
“Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir işadamından almıştım ama sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum.”
Ünlü sanatçı, ilandaki iddianın neden ortaya atıldığını anlamadığını belirterek, “Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz’da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım” dedi.