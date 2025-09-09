Türkiye
Endonezya Cumhurbaşkanı: BRICS, istikrar ve umut kaynağıdır
Endonezya Cumhurbaşkanı: BRICS, istikrar ve umut kaynağıdır

03:25 09.09.2025
BRICS zirvesinde konuşan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Endonezya'nın BRICS'i istikrar ve umudun temel direği olarak gördüğünü söyledi.
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabovo Subiyanto, olağanüstü çevrim içi BRICS zirvesinde, Endonezya’nın BRICS’i 'istikrar ve umut kaynağı' olarak gördüğünü söyledi.
Konuşmasında Subiyanto, şu ifadeleri kullandı:
“BRICS’in daha da geliştirilmesi için şu anın tam zamanı. Yapılan girişimleri tamamen destekliyoruz. Brezilya Cumhurbaşkanı Lula’nın liderliğini takdir ediyor ve Endonezya, tüm BRICS ülkeleriyle daha yakın iş birliğine kararlı”
Subiyanto ayrıca, BRICS’in en büyük ekonomiye, en yoğun nüfus ve pazara, zengin doğal kaynaklara sahip ülkelere ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bu nedenle BRICS bir güç merkezi hâline gelmiştir” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Çin, Mısır, Endonezya, İran, Rusya, Güney Afrika liderleri, BAE Veliaht Prensi, Hindistan Dışişleri Bakanı ve Etiyopya Dışişleri Bakan Yardımcısı katıldı.
BRICS Liderler Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
DÜNYA
BRICS, Ukrayna krizine siyasi çözüm için ortak adım attı
Dün, 19:00
