https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/endonezya-cumhurbaskani-brics-istikrar-ve-umut-kaynagidir-1099208248.html

Endonezya Cumhurbaşkanı: BRICS, istikrar ve umut kaynağıdır

Endonezya Cumhurbaşkanı: BRICS, istikrar ve umut kaynağıdır

Sputnik Türkiye

BRICS zirvesinde konuşan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Endonezya'nın BRICS'i istikrar ve umudun temel direği olarak gördüğünü söyledi. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T03:25+0300

2025-09-09T03:25+0300

2025-09-09T03:25+0300

dünya

endonezya

brics

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099208088_0:568:2049:1720_1920x0_80_0_0_2e75bb4e65190e6045db4c94d8721282.jpg

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabovo Subiyanto, olağanüstü çevrim içi BRICS zirvesinde, Endonezya’nın BRICS’i 'istikrar ve umut kaynağı' olarak gördüğünü söyledi.Konuşmasında Subiyanto, şu ifadeleri kullandı:Subiyanto ayrıca, BRICS’in en büyük ekonomiye, en yoğun nüfus ve pazara, zengin doğal kaynaklara sahip ülkelere ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bu nedenle BRICS bir güç merkezi hâline gelmiştir” ifadelerini kullandı.Toplantıya Çin, Mısır, Endonezya, İran, Rusya, Güney Afrika liderleri, BAE Veliaht Prensi, Hindistan Dışişleri Bakanı ve Etiyopya Dışişleri Bakan Yardımcısı katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/brics-ukrayna-krizine-siyasi-cozum-icin-ortak-adim-atti-1099203246.html

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

endonezya, brics