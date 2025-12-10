https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/bati-basini-trump-ukrayna-baris-anlasmasi-icin-bu-ay-sonunu-hedefliyor-1101670998.html

Batı basını: Trump, Ukrayna barış anlaşması için bu ay sonunu hedefliyor

10.12.2025

Financial Times’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin barış anlaşmasının en geç 25 Aralık'a kadar tamamlanmasını hedefliyor.Haberde, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in geçtiğimiz hafta sonu Vladimir Zelenskiy ile yoğun temaslarda bulunduğu ve Kiev’e sunulan barış teklifine birkaç gün içinde yanıt verilmesini talep ettikleri belirtildi.Söz konusu teklifin, Ukrayna’nın bazı toprak kayıplarını kabul etmesi karşılığında, ABD’nin belirsiz güvenlik garantileri sunmasını içerdiği ifade edildi.Zelenskiy’nin, anlaşmanın Avrupa ile olan ittifaka zarar vermemesi için Avrupalı liderlerle istişare talep ettiği belirtildi.Haberde ayrıca kaynaklardan birinin "Ukrayna şu anda, kabul edemeyeceği toprak talepleri ile yüz çeviremeyeceği ABD arasında sıkışmış durumda" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

