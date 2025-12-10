https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/balikesirde-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1101689857.html
Balıkesir'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'de saat 16.18'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
16:34 10.12.2025 (güncellendi: 17:08 10.12.2025)
Balıkesir'de deprem meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.