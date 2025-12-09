Türkiye
Bahis soruşturmasında A kadrosunun tümü ceza aldı: Edirnespor zora düştü
Bahis soruşturmasında A kadrosunun tümü ceza aldı: Edirnespor zora düştü
Bahis soruşturması kapsamında 17 futbolcusu ceza alan Edirnespor zor günler yaşıyor.
Edirnespor, bahis soruşturması kapsamında A kadrosunun tümü ceza alınca zor günler yaşamaya başladı. 17 futbolcusu çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası alan takım transfer dönemi için destek isterken yöneticiler kara kara düşünüyor. Durumumuz çok kötü diye isyan ettiTFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, 12 Aralık Cuma günü oynayacağı Çorluspor 1947 maçı öncesi Tuncaspor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Edirnespor Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci ise takımın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Tütünci, soruşturma kapsamında 17 futbolcunun çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldığını belirterek, "Büyük sıkıntıdayız, A takımın tamamı ceza aldı. 13-14 kişiyle antrenmana çıkıyoruz. İtirazımıza henüz cevap gelmediği için altyapıdan gelen sporcularımızla çalışıyoruz. Durumumuz çok kötü." dedi.Takımın ciddi anlamda oyuncu sıkıntısı çektiğini vurgulayan Tütünci, transfer için kentin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Edirnespor
Bahis soruşturması kapsamında 17 futbolcusu ceza alan Edirnespor zor günler yaşıyor.
Edirnespor, bahis soruşturması kapsamında A kadrosunun tümü ceza alınca zor günler yaşamaya başladı. 17 futbolcusu çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası alan takım transfer dönemi için destek isterken yöneticiler kara kara düşünüyor.

Durumumuz çok kötü diye isyan etti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, 12 Aralık Cuma günü oynayacağı Çorluspor 1947 maçı öncesi Tuncaspor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Edirnespor Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci ise takımın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Tütünci, soruşturma kapsamında 17 futbolcunun çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldığını belirterek, "Büyük sıkıntıdayız, A takımın tamamı ceza aldı. 13-14 kişiyle antrenmana çıkıyoruz. İtirazımıza henüz cevap gelmediği için altyapıdan gelen sporcularımızla çalışıyoruz. Durumumuz çok kötü." dedi.
Takımın ciddi anlamda oyuncu sıkıntısı çektiğini vurgulayan Tütünci, transfer için kentin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
TFF duyurdu: 22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi, hangi isimler var?
12:01
