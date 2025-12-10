https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/almanya-sokaklarinda-lenine-yer-yok-parlamento-komiserinden-cagri-1101680313.html

‘Almanya sokaklarında Lenin’e yer yok’: Parlamento komiserinden çağrı

Almanya parlamentosu komiseri Zupke, Doğu Almanya’nın (DDR) sosyalist dönem figürlerine atfedilmiş sokak adlarının kamusal alanlardan silinmesi gerektiğini savundu.

Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından ABD ile ittifaklı Batı Almanya ile birleşen sosyalist Doğu Almanya’dan kalan birçok şehirde, siyasetçilerin isimleri hala sokak tabelalarında duruyor.Bundestag’ın (Almanya Parlamentosu) eski Doğu Alman siyasi mahkumlarını temsil eden komiseri Evelyn Zupke, Alman basınına gazetesine yaptığı açıklamada, 'sosyalist geçmişle ilişkilendirilen adların kamusal alanlardan kaldırılması gerektiğini' söyledi.Almanya’da nerelerde bu isim var?Eski Doğu Almanya bölgesinde birçok şehir Lenin’in adını taşıyan sokaklara sahip. Bunlardan biri de Brandenburg’daki Nauen.Nauen sözcüsü Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, sokak adlarına şehir meclisinin karar verdiğini ve konunun gündemde olmadığını söyledi.Weissenfels kasabasının sözcüsü ise, Belediye Başkanı Martin Papke’nin ismin ‘uzun vadede korunmasından yana olduğunu’, ancak nihai kararın bölge halkına ait olduğunu belirtti.Saksonya-Anhalt’taki bu yerleşimde Lenin ve Pieck’in adını taşıyan sokakların yanı sıra Alman-Sovyet dostluğunu onurlandıran bir sokak da bulunuyor.Zupke kime çağrı yapıyor?Zupke bu değişikliğin sorumluluğunu, özellikle sokak isimlendirmesini yapan belediyelere atfetti ve “1990’dan bu yana geçen 35 yıl, bu isimlerin halkın gündeminden düşmesi için yeterli bir zamartık bu ‘tarihi arındırma’nın tamamlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Zupke ayrıca isimlerin değiştirilmesinin “Almanya’nın birleşmesinin 35’inci yılı için doğru bir mesaj göndereceğini” savundu.

