https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/kirgizistan-parlamentosu-milletvekili-osta-lenin-anitinin-yikilmasini-elestirdi-1096853992.html

Oş’taki Lenin Anıtı’nın yıkılması üzerine Kırgız milletvekili Masaliyev: Cehalet ve mankurtluk

Oş’taki Lenin Anıtı’nın yıkılması üzerine Kırgız milletvekili Masaliyev: Cehalet ve mankurtluk

Sputnik Türkiye

Kırgız milletvekili Masaliyev, Oş’taki Lenin Anıtı’nın yıkılmasını ‘cehalet’ olarak nitelendirdi. Kırgızistan Parlamentosu milletvekili İshak Masaliyev... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T11:02+0300

2025-06-07T11:02+0300

2025-06-07T12:02+0300

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Milletvekili, cumartesi günü sosyal medya platformundaki sayfasında, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Turdakun Usubaliyev Meydanı’nda bulunan Lenin Anıtı'nın fotoğrafıyla birlikte bir gönderi paylaştı. Masaliyev, açıklamasında, "Bu anıt Bişkek’te bulunuyor. Ve Oş şehrinde onu gizlice elimizden aldılar. Hem de gece vakti. Şehir sakinlerinin fikrini bile sormadan. Bize tarihimizi bu şekilde unutturmaya çalışıyorlar. Buna mankurtizm diyorlar. Neden Sovyet gücünün halkımıza kazandırdığı başarılardan bahsetmiyorlar?! Cehaletin sonuçlarını şimdiden hissetmeye başladık. Utanç verici bir şey bu kardeşlerim. İnsanlardan anıtlara geçtik." ifadelerini kullandı. Paylaşımındaki son cümleyi Rusça yazdığı belirtildi.“Mankurt” terimi, dünya çapında tanınan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov tarafından “Gün Olur Asra Bedel” adıyla da bilinen asıl adıyla “Fırtınalı İstasyon” adlı romanında geniş kitlelere tanıtılmıştır. Aytmatov, bu eserinde mankurtu; geçmişini ve ailesini unutan, yalnızca efendilerinin emirlerini körü körüne yerine getiren esir bir insan olarak tanımlar. Oş kentinin yerel sakinlerinin aktardığına göre, Lenin anıtı 7 Haziran gecesi belediye binasının önündeki meydandan söküldü. Sosyal medyada, kaidesinden dikkatlice kaldırılmış ve yere yatırılmış haldeki anıtın fotoğrafları yayımlandı. Kırgızistan’ın ikinci büyük şehri olan Oş’un belediyesinden, anıtın kaldırılmasıyla ilgili olarak şu ana dek herhangi bir açıklama yapılmadı.Lenin anıtı başka bir yere taşınacakOş'taki Lenin anıtı başka bir yere taşınacak Kırgızistan’ın ikinci büyük kenti Oş’un Belediye Başkanlığı Basın Servisi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin’e ait anıtın başka bir yere taşınacağını ve yerine, Bişkek’te olduğu gibi bir bayrak direği dikileceğini bildirdi. Açıklamada, “Oş kentinde Lenin Anıtı başka bir yere taşınacak. Yerine, Bişkek’te olduğu gibi bir bayrak direği dikilecek.” ifadelerine yer verildi. Belediye, “Bunun şehirlerin genel mimari ve estetik görünümünü iyileştirmek için yaygın bir uygulama olduğunu” da sözlerine ekleyerek birkaç “Rus şehrini” örnek gösterdi. Belediye, “Dolayısıyla bu konuyu siyasileştirmeye gerek yok.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/musk-ile-trump-arasinda-soguk-nezaket-sadece-iyi-dileklerini-iletince-ayni-sekilde-yanitini-verdi-1096852006.html

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