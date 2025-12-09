Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/bakan-tunc-duyurdu-adli-emanetlerle-ilgili-teftis-sureci-baslatildi-1101649717.html
Bakan Tunç duyurdu: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlatıldı
Bakan Tunç duyurdu: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlatıldı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması gündemde yer alıyor. Sputnik... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T11:42+0300
2025-12-09T12:03+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
adli emanet
adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089352434_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_1564afee4b60d847862a8fd11db0424d.jpg
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasında yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasıyla ilgili soruşturma sürerken, Adalet Bakanlığı ülke genelinde harekete geçti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sputnik Türkiye’den Gazeteci Osman Nuri Cerit’in sorusu üzerine adli emanetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, adliyelerdeki emanet depolarına yönelik kapsamlı bir inceleme sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Tunç, şunları kaydetti:"Soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı müfettişler vasıtasıyla tüm ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş süreci başlattık. Bu önemli bir konu. Soruşturmalarla ilgili özelikle adli emanete alınan depolardaki delillerin saklanması önemli. Eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklanan birtakım zafiyet eksiklik varsa süratle giderilmesinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Adli emanetle ilgili hiçbir olaya fırsat verilmemesi lazım. Adalet müfettişlerimiz ülke genelinde bütün adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlatmış durumda. Bu noktada gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak.Depolarda saklanan ürünlerin nasıl saklanacağı denetimlerin nasıl olacağı yönetmelikte belirlenmiş. Cumhuriyet başsavcılıkların, belirli aralıklarla rutin denetimleri var. Eğer yönetmelik bu konuda hangi aralıklarla denetim yapılıyor, bu konudaki yönetmelikten kaynaklı sıkıntı varsa süratle çözümlenmesi gerekiyor. Adli emanetlerle ilgili sayımlar, teftişler gerçekleşiyor. Gelecek olan raporlar sonrasında gerekli adımları kararlılıkla atacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/buyukcekmece-adliyesi-soygunu-sorusturmasi-10-kisi-gozaltina-alindi-1101604294.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089352434_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_3c4b4b23ed0a3ded4fe9cb67e35465f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, adli emanet, adalet bakanlığı
yılmaz tunç, adli emanet, adalet bakanlığı

Bakan Tunç duyurdu: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlatıldı

11:42 09.12.2025 (güncellendi: 12:03 09.12.2025)
© Esra BilginAdalet Bakanı
Adalet Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© Esra Bilgin
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması gündemde yer alıyor. Sputnik Türkiye'den Gazeteci Osman Nuri Cerit'in sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teşfiş süreci başlattık" dedi.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasında yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasıyla ilgili soruşturma sürerken, Adalet Bakanlığı ülke genelinde harekete geçti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sputnik Türkiye’den Gazeteci Osman Nuri Cerit’in sorusu üzerine adli emanetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, adliyelerdeki emanet depolarına yönelik kapsamlı bir inceleme sürecinin başladığını duyurdu.
Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı müfettişler vasıtasıyla tüm ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş süreci başlattık. Bu önemli bir konu. Soruşturmalarla ilgili özelikle adli emanete alınan depolardaki delillerin saklanması önemli. Eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklanan birtakım zafiyet eksiklik varsa süratle giderilmesinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Adli emanetle ilgili hiçbir olaya fırsat verilmemesi lazım. Adalet müfettişlerimiz ülke genelinde bütün adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlatmış durumda. Bu noktada gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak.
Depolarda saklanan ürünlerin nasıl saklanacağı denetimlerin nasıl olacağı yönetmelikte belirlenmiş. Cumhuriyet başsavcılıkların, belirli aralıklarla rutin denetimleri var. Eğer yönetmelik bu konuda hangi aralıklarla denetim yapılıyor, bu konudaki yönetmelikten kaynaklı sıkıntı varsa süratle çözümlenmesi gerekiyor. Adli emanetlerle ilgili sayımlar, teftişler gerçekleşiyor. Gelecek olan raporlar sonrasında gerekli adımları kararlılıkla atacağız."
Büyükçekmece Adliyesi soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
TÜRKİYE
Büyükçekmece Adliyesi soygunu soruşturması: 10 kişi gözaltına alındı
7 Aralık, 14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала