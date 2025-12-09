https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/bakan-tunc-duyurdu-adli-emanetlerle-ilgili-teftis-sureci-baslatildi-1101649717.html

Bakan Tunç duyurdu: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlatıldı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması gündemde yer alıyor.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasında yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasıyla ilgili soruşturma sürerken, Adalet Bakanlığı ülke genelinde harekete geçti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sputnik Türkiye’den Gazeteci Osman Nuri Cerit’in sorusu üzerine adli emanetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, adliyelerdeki emanet depolarına yönelik kapsamlı bir inceleme sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Tunç, şunları kaydetti:"Soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı müfettişler vasıtasıyla tüm ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş süreci başlattık. Bu önemli bir konu. Soruşturmalarla ilgili özelikle adli emanete alınan depolardaki delillerin saklanması önemli. Eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklanan birtakım zafiyet eksiklik varsa süratle giderilmesinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Adli emanetle ilgili hiçbir olaya fırsat verilmemesi lazım. Adalet müfettişlerimiz ülke genelinde bütün adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlatmış durumda. Bu noktada gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak.Depolarda saklanan ürünlerin nasıl saklanacağı denetimlerin nasıl olacağı yönetmelikte belirlenmiş. Cumhuriyet başsavcılıkların, belirli aralıklarla rutin denetimleri var. Eğer yönetmelik bu konuda hangi aralıklarla denetim yapılıyor, bu konudaki yönetmelikten kaynaklı sıkıntı varsa süratle çözümlenmesi gerekiyor. Adli emanetlerle ilgili sayımlar, teftişler gerçekleşiyor. Gelecek olan raporlar sonrasında gerekli adımları kararlılıkla atacağız."

