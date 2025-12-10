https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/abnin-rus-boru-hatti-gazina-yonelik-ithalat-yasagi-2027de-yururluge-girecek-1101694739.html

AB’nin Rus boru hattı gazına yönelik ithalat yasağı 2027’de yürürlüğe girecek

10.12.2025

2025-12-10T19:28+0300

2025-12-10T19:28+0300

2025-12-10T19:28+0300

dünya

avrupa birliği

ab

rus doğal gazı

avrupa

rusya

batı

moskova

ab konseyi

avrupa parlamentosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103902/82/1039028219_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b26319f09040a5476f615345f34fa565.jpg

Avrupa Birliği’nin (AB) Rus gazına yönelik yeni düzenleme taslağına göre, birlik, Rusya’dan boru hattı ile ithal edilen doğal gazı aşamalı olarak yasaklama sürecine giriyor. AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun ortak çalışmalarıyla hazırlanan yeni düzenlemeye göre, yasak 17 Haziran 2026'dan itibaren kısa vadeli sözleşmeler için uygulanacak.Belgeye göre, yasağın kısa vadeli sözleşmelere uygulanabilmesi için sözleşmenin 17 Haziran 2025’ten önce imzalanmış ve daha sonra ilgili düzenlemenin 4. maddesine göre değiştirilmemiş olması şartı aranacak.Daha uzun vadeli sözleşmeler için ise 30 Eylül 2027 itibarıyla devreye girecek olan yasak, bazı istisnalarla 1 Kasım 2027 tarihine ertelenebilecek. Eğer bir üye devletin, 2027 yılı itibarıyla doğalgaz yeraltı depolama hedeflerini gerçekleştirememe riski olduğu tespit edilirse, bu ülke için yasak söz konusu tarihe kadar uygulanmayabilecek.Bu gibi durumlarda Avrupa Komisyonu, en geç 15 Eylül 2027’ye kadar yürütme kararı alarak ilgili riski doğrulayacak. Komisyon ayrıca söz konusu kararı Gaz Koordinasyon Grubu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ne derhal bildirecek.Rusya daha önce birçok kez Batı’nın kendisinden hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını, yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa düşeceğini açıklamıştı. Rus yakıtını almayı reddedenlerin aracılar üzerinden Rus petrol ve gazını daha yüksek fiyattan aldıklarını ve almaya devam edeceklerini vurgulayan Moskova, Rusya’nın Batı’nın uyguladığı yaptırımlarla baş edeceğini vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın ‘uzun vadeli’ bir stratejisi olduğunun altını çizmiş, öte yandan tek taraflı yaptırımların aynı zamanda tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini vurgulamıştı.Rus lider, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğuna değinirken, ülkesinin Batı'nın kendisi için yarattığı tüm sorunları çözeceğini dile getirmişti.

rusya

batı

moskova

avrupa birliği, ab, rus doğal gazı, avrupa, rusya, batı, moskova, ab konseyi, avrupa parlamentosu